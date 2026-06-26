Петербуржцам пообещали полную компенсацию за купленные путевки в «Артек»

Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург», что стоимость коммерческих путевок в «Артек» будет полностью возмещена семьям, покупавшим их за свой счет. Дети, отдыхавшие бесплатно, получат компенсацию за дорогу домой: поезд из Анапы в Петербург оплатит городской бюджет. По данным властей, в Крыму находились 257 юных петербуржцев, город знает о каждом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти заверили, что ни один ребенок не останется без поддержки

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Власти заверили, что ни один ребенок не останется без поддержки

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Дети, которым семья покупала коммерческие путевки, — там всё просто, деньги возвращаются практически сразу же. Дети, которые ехали бесплатно, там основная компенсация — это добраться домой»,— заявила ггоспожа Потехина.

Она уточнила, что пока о проблемах с компенсацией не сообщалось, но при их возникновении власти готовы подключаться и помогать. Напомним, ранее из-за неблагоприятной обстановки в Крыму были приняты меры по организованному возвращению детей из лагерей. Правительство Петербурга держит ситуацию на контроле. Компенсации будут производиться в плановом порядке через Комитет по образованию. Родителям, чьи дети находились в «Артеке», рекомендовано обращаться в администрацию лагеря и городские органы соцзащиты. Власти заверили, что ни один ребенок не останется без поддержки.

Кирилл Конторщиков