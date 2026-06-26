Суд запретил эксплуатацию маломерного судна в Ставропольском крае
Шпаковский районный суд Ставропольского края удовлетворил иск о запрете эксплуатации маломерного судна. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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В ходе проверки выяснилось, в акватории Новотроицкого водохранилища выявлен судоводитель, выходивший на водные пути без технического освидетельствования судна. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о запрете эксплуатации судна до устранения нарушений. Суд удовлетворил требования в полном объеме и принял меры в виде наложения ареста.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.