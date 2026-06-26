В Ярославле вынесен приговор по делу о махинациях с землей в Тверицах
В Ярославле суд приговорил директора ООО «Регионсвязь» Бориса Утюгова к 3,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с землей на Тверицкой набережной. Об этом сообщил портал Yarnews.
Участок в Тверицах, возвращенный в муниципальную собственность
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2017 году мэрия Ярославля передала земельный участок площадью 1,16 гектара в собственность Ярославской епархии Русской православной церкви. В дальнейшем участок был разделен на два и продан ООО «Регионсвязь» за 9 млн руб. Затем участки неоднократно разделялись и объединялись.
В 2024 году областной СК сообщал, что директор строительной организации безвозмездно получил земельный участок вблизи Тверицкой набережной, введя в заблуждение должностных лиц органов исполнительной власти о целях использования участка. По мнению следователей, в дальнейшем, с целью придания вида правомерного владения участком, было совершено несколько мнимых сделок на общую сумму 48 млн руб.
Директора ООО «Регионсвязь» обвиняли в совершении мошенничества и легализации денежных средств. По информации портала, Борис Утюгов был признан виновным во вменяемых преступлениях и приговорен к лишению свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее прокуратура добилась возврата земельного участка в муниципальную собственность.