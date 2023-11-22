Решение о возврате подаренного епархии участка в Тверицах устояло в ВС РФ

Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении жалобы на решение суда о признании незаконными сделок с земельным участком на Тверицкой набережной и возвращении его в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия передала в собственность земельный участок площадью 1,16 га на Тверицкой набережной Ярославской епархии Русской Православной Церкви. Позже он был разделен на два участка и продан ООО «Регионсвязь» за 9 млн руб. Организация вновь перепродала участки, но уже за 38 млн руб. В дальнейшем участки неоднократно разделялись и объединялись. В 2021 году было образовано шесть самостоятельных участков, арендатором которых стало ООО «Дивные берега».

Прокуратура обратилась в арбитражный суд Ярославской области с требованием признать сделки незаконными и вернуть участок в муниципальную собственность. Суд удовлетворил иск, но ответчики обжаловали решение суда. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменений. Тогда ответчики направили жалобы в ВС РФ.

«Судьей ВС РФ от 20.11.2023 вынесено определение об отказе в передаче жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Мотивы отказа сводятся к тому, что кассаторами не приведены доводы, подтверждающие существенные нарушения судами норм материального и (или) процессуального права, а также опровергающие выводы судебных постановлений»,— рассказали в областной прокуратуре.

По мнению Верховного Суда, суды правильно применили положения законодательства при принятии решения.

Алла Чижова