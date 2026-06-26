В Ярославской области объем продаж бензина вырос в три – четыре раза
В Ярославской области в последние дни объем продаж бензина на АЗС вырос в три – четыре раза. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев со ссылкой на топливные компании.
Фото: Правительство Ярославской области
«Это связано прежде всего с ажиотажным спросом, а не с реальным увеличением потребления топлива»,— добавил губернатор.
Он сообщил, что сейчас поставщики перестраивают логистику для ускорения поставок на заправки. Для недопущения перебоев с топливом создан региональный штаб.
«Совместно с топливными компаниями приняли решение оперативно помочь небольшим АЗС, которые закупают топливо у крупных поставщиков. Они смогут заключить договоры с новыми поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу»,— рассказал губернатор.
Особое внимание будет уделено Любимскому, Первомайскому и Некоузскому округам, где сложилась самая сложная ситуация с топливом и преимущественно работают небольшие частные АЗС. Им будет отдан приоритет при заключении контрактов и отгрузке нефтепродуктов.
Михаил Евраев добавил, что совместно с ФАС будут проверены цены на топливо. Ранее регион провел переговоры о дополнительных поставках бензина.