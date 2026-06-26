В Ярославской области объем продаж бензина вырос в три – четыре раза

В Ярославской области в последние дни объем продаж бензина на АЗС вырос в три – четыре раза. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев со ссылкой на топливные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это связано прежде всего с ажиотажным спросом, а не с реальным увеличением потребления топлива»,— добавил губернатор.

Он сообщил, что сейчас поставщики перестраивают логистику для ускорения поставок на заправки. Для недопущения перебоев с топливом создан региональный штаб.

«Совместно с топливными компаниями приняли решение оперативно помочь небольшим АЗС, которые закупают топливо у крупных поставщиков. Они смогут заключить договоры с новыми поставщиками, чтобы обеспечить бесперебойную работу»,— рассказал губернатор.

Особое внимание будет уделено Любимскому, Первомайскому и Некоузскому округам, где сложилась самая сложная ситуация с топливом и преимущественно работают небольшие частные АЗС. Им будет отдан приоритет при заключении контрактов и отгрузке нефтепродуктов.

Михаил Евраев добавил, что совместно с ФАС будут проверены цены на топливо. Ранее регион провел переговоры о дополнительных поставках бензина.

Алла Чижова