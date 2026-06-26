В Ярославской области изменили сроки создания «Медвежьей тропы»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление, которым до конца 2026 года продлеваются сроки реализации туристического проекта «Медвежья тропа». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Первым городом области, в котором был реализован проект, стал Ярославль. Еще в 2023 году в центре города появилась тротуарная плитка с металлической вставкой в виде медвежьего следа, ведущая мимо основных достопримечательностей. Затем проект решили расширить на другие города области. Всего таковых было определено 11.

В декабре 2025 года такая же плитка появилась в Ростове Великом. Тогда же постановлением правительства области было закреплено, что проект реализуют до мая 2026 года в Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе и Мышкине.

Теперь же эти сроки продлены. Изменения для Мышкина незначительные: срок реализации — 30 июня 2026 года. Однако в Рыбинске, Переславле и Угличе «медвежья тропа» должна появиться до конца 2026 года. В это же время проект намерены реализовать в Тутаеве, Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Пошехонье.

Алла Чижова