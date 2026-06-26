Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм выстроен как стандартная документалка: интервью с Джейкобсом, говорящие головы с комментариями, нарезка хроники, экскурсы в детство и юность, летопись карьеры от первых опытов до всеобщего признания. Отличается он интонацией, деликатной и доверительной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра на одевание».