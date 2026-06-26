Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 27–28 июня
25 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых криминальная комедия «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и анималистическая трагикомедия «Курочка. Пух и прах» с настоящими курицами. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Курочка. Пух и прах
- Режиссер: Дьёрдь Пальфи
- В ролях: курицы Эсти, Фери, Эти, Нора, Санди, Энци, Эникё, Анэтт
- Жанр: драма / Германия, Греция, Венгрия / 96 мин.
- В прокате: с 25 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Нет, все-таки, как он, черт возьми, это сделал?! Говорят, долго-долго проводил куриный кастинг. Человеческого воображения не хватает, чтобы представить себе эту процедуру: без магии не обошлось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Курица вкрутую».
Ночной бизнес
- Режиссер: Деррик Борте
- В ролях: Рассел Кроу, Люк Эванс, Тереза Палмер, Дэниэл Дзоватто, Джош МакКонвилл, Аарон Пол
- Жанр: триллер, комедия / США, Австралия / 101 мин.
- Слоган: «В городе порока выживает крутейший»
- В прокате: с 25 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Ночном бизнесе" Рассел Кроу в центре внимания и явно этим наслаждается, отпуская порезвиться комедийную часть своего дарования».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лос-Анджелесское долголетие».
Марк глазами Софии
- Режиссер: София Коппола
- В ролях: Марк Джейкобс, Грэйс Коддингтон, София Коппола, Ким Гордон, Спайк Джонс, Хлоя Севиньи
- Жанр: документальный / США / 87 мин.
- В прокате: с 25 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм выстроен как стандартная документалка: интервью с Джейкобсом, говорящие головы с комментариями, нарезка хроники, экскурсы в детство и юность, летопись карьеры от первых опытов до всеобщего признания. Отличается он интонацией, деликатной и доверительной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра на одевание».
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
- Режиссеры: Екатерина Салабай, Анна Миронова
- Жанр: мультфильм / Россия / 65 мин.
- В прокате: с 25 июня
Кинопрокатчик «Вольга»: «Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем, в самом прямом смысле! Главное, чтобы не уронили!»
Малыш-каратист
- Режиссер: Алексей Алферов
- В ролях: Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов, Кирилл Плетнев
- Жанр: боевик, драма / Россия / 108 мин.
- В прокате: с 26 июня
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик сталкивается с полным отчаянием. В поисках силы он находит увлечение — карате, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, развивать характер и обрести внутреннюю силу».
Давление
- Режиссер: Энтони Марас
- В ролях: Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Крис Мессина, Дэмиэн Льюис, Тэмсин Топольски
- Жанр: драма / Великобритания, Франция, США / 100 мин.
- Слоган: «Один прогноз изменит мир»
- В прокате: с 18 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Актеры вкладывают в роли всю душу, сюжет держит в напряжении, но на фоне хеппи-энда все-таки закрадывается щекотливая мысль о том, что, пока одни лелеют свое самомнение, другим приходится вслепую идти под шквальный огонь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Погода ковалась в тылу».
Ганди молчал по субботам
- Режиссер: Юрий Зайцев
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая
- Жанр: драма, комедия / Россия / 102 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Эйдельштейн здесь выступает в привычном амплуа юного мажора, хотя роль Саши куда одномернее, чем, например, Вани в "Аноре" (2024).
Фильм, по идее, должен рассказывать о выходе героя из благополучного пузыря в реальный мир, но его создатели кажутся еще наивнее, чем сам Саша».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Обед молчания».
Колония
- Режиссер: Ен Сан Хо
- В ролях: Чон Джи Хён, Ку Гё Хван, Чи Чхан Ук, Ким Щин Нок, Щин Хён Бин, Ко Су
- Жанр: ужасы, боевик / Южная Корея / 122 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если пристально всматриваться, в "Колонии" можно разглядеть сатиру на корпоративный мир, смелые выпады в сторону органов правопорядка, действующих тупо по методичке, или размышления на модную тему — опасностей, которые несет нам искусственный интеллект. Но однообразное действие начинает надоедать уже по истечении первого часа хронометража, так что делать этого совсем не хочется».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Научно-зомбический прогресс».
Фейерверки днем
- Режиссер: Нина Волова
- В ролях: Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева, Ван Бин
- Жанр: драма, комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 11 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если начать придираться к этому дебютному опыту, то можно отметить, что иногда картина становится излишне сентиментальной, а режиссер выбирает не самые оригинальные ходы из ассортимента возможных. Но придираться совсем не хочется, ведь "Фейерверки днем" наполнены эмпатией ко всем героям и тем домашним теплом, которого так не хватает современному российскому кино».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сестровый сад».
Семь снайперов
- Режиссер: Сандра Скиберрас
- В ролях: Рада Митчелл, Чарльз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Холли, Райан Квантен, Тим Рот
- Жанр: боевик, триллер / Австралия / 87 мин.
- В прокате: с 18 июня
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Крис Хендрикс, бывшая элитная снайперша, уже давно живет с 15-летней дочерью Аней вдали от цивилизации на ранчо в австралийской глубинке. Однако ее выслеживает Дракон, желающий свести с ней счеты. Будучи не в состоянии противостоять ему в одиночку, Крис созывает на подмогу своих товарищей из снайперского отряда, и ранчо быстро становится полем битвы за выживание. Дракон и его наемники методично уничтожают компаньонов Крис одного за другим, и она вынуждена использовать все свои смертоносные навыки, чтобы защитить дочь».