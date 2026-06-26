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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 27–28 июня

25 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых криминальная комедия «Ночной бизнес» с Расселом Кроу и анималистическая трагикомедия «Курочка. Пух и прах» с настоящими курицами. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Курочка. Пух и прах
Ночной бизнес
Марк глазами Софии
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Малыш-каратист
Давление
Ганди молчал по субботам
Колония
Фейерверки днем
Семь снайперов
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Курочка. Пух и прах (Kota, 2025)

Курочка. Пух и прах

  • Режиссер: Дьёрдь Пальфи
  • В ролях: курицы Эсти, Фери, Эти, Нора, Санди, Энци, Эникё, Анэтт
  • Жанр: драма / Германия, Греция, Венгрия / 96 мин. 
  • В прокате: с 25 июня

Кинокритик Михаил Трофименков: «Нет, все-таки, как он, черт возьми, это сделал?! Говорят, долго-долго проводил куриный кастинг. Человеческого воображения не хватает, чтобы представить себе эту процедуру: без магии не обошлось».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Курица вкрутую».

Ночной бизнес (The Get Out, 2026)

Ночной бизнес

  • Режиссер: Деррик Борте
  • В ролях: Рассел Кроу, Люк Эванс, Тереза Палмер, Дэниэл Дзоватто, Джош МакКонвилл, Аарон Пол
  • Жанр: триллер, комедия / США, Австралия / 101 мин.
  • Слоган: «В городе порока выживает крутейший»
  • В прокате: с 25 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «В "Ночном бизнесе" Рассел Кроу в центре внимания и явно этим наслаждается, отпуская порезвиться комедийную часть своего дарования».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лос-Анджелесское долголетие».

Марк глазами Софии (Marc by Sofia, 2025)

Марк глазами Софии

  • Режиссер: София Коппола
  • В ролях: Марк Джейкобс, Грэйс Коддингтон, София Коппола, Ким Гордон, Спайк Джонс, Хлоя Севиньи
  • Жанр: документальный / США / 87 мин.
  • В прокате: с 25 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм выстроен как стандартная документалка: интервью с Джейкобсом, говорящие головы с комментариями, нарезка хроники, экскурсы в детство и юность, летопись карьеры от первых опытов до всеобщего признания. Отличается он интонацией, деликатной и доверительной».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра на одевание».

Три богатыря. Ни дня без подвига 3 (2026)

Три богатыря. Ни дня без подвига 3

  • Режиссеры: Екатерина Салабай, Анна Миронова
  • Жанр: мультфильм / Россия / 65 мин.
  • В прокате: с 25 июня

Кинопрокатчик «Вольга»: «Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем, в самом прямом смысле! Главное, чтобы не уронили!»

Малыш-каратист (2026)

Малыш-каратист

  • Режиссер: Алексей Алферов
  • В ролях: Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Мафтун Саидисрибов, Кирилл Плетнев
  • Жанр: боевик, драма / Россия / 108 мин.
  • В прокате: с 26 июня

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Двенадцатилетний Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители-врачи находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные травли и конфликт с лидером Маратом становятся частью его новой жизни. Когда во время наводнения пропадают родители, мальчик сталкивается с полным отчаянием. В поисках силы он находит увлечение — карате, где строгий сенсей Дмитрий и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, развивать характер и обрести внутреннюю силу».

Давление (Pressure, 2026)

Давление

  • Режиссер: Энтони Марас
  • В ролях: Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Крис Мессина, Дэмиэн Льюис, Тэмсин Топольски
  • Жанр: драма / Великобритания, Франция, США / 100 мин.
  • Слоган: «Один прогноз изменит мир»
  • В прокате: с 18 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Актеры вкладывают в роли всю душу, сюжет держит в напряжении, но на фоне хеппи-энда все-таки закрадывается щекотливая мысль о том, что, пока одни лелеют свое самомнение, другим приходится вслепую идти под шквальный огонь».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Погода ковалась в тылу».

Ганди молчал по субботам, 2025

Ганди молчал по субботам

  • Режиссер: Юрий Зайцев
  • В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Виктория Толстоганова, Евгений Коряковский, Александр Пашутин, Ольга Балацкая
  • Жанр: драма, комедия / Россия / 102 мин.
  • В прокате: с 18 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Эйдельштейн здесь выступает в привычном амплуа юного мажора, хотя роль Саши куда одномернее, чем, например, Вани в "Аноре" (2024).

Фильм, по идее, должен рассказывать о выходе героя из благополучного пузыря в реальный мир, но его создатели кажутся еще наивнее, чем сам Саша».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Обед молчания».

Колония (Gunche, 2026)

Колония

  • Режиссер: Ен Сан Хо
  • В ролях: Чон Джи Хён, Ку Гё Хван, Чи Чхан Ук, Ким Щин Нок, Щин Хён Бин, Ко Су
  • Жанр: ужасы, боевик / Южная Корея / 122 мин.
  • В прокате: с 18 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если пристально всматриваться, в "Колонии" можно разглядеть сатиру на корпоративный мир, смелые выпады в сторону органов правопорядка, действующих тупо по методичке, или размышления на модную тему — опасностей, которые несет нам искусственный интеллект. Но однообразное действие начинает надоедать уже по истечении первого часа хронометража, так что делать этого совсем не хочется».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Научно-зомбический прогресс».

Фейерверки днём, 2025

Фейерверки днем

  • Режиссер: Нина Волова
  • В ролях: Александр Робак, Дарья Коныжева, Олеся Судзиловская, Маша Раскина, Вера Енгалычева, Ван Бин
  • Жанр: драма, комедия / Россия / 90 мин.
  • В прокате: с 11 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если начать придираться к этому дебютному опыту, то можно отметить, что иногда картина становится излишне сентиментальной, а режиссер выбирает не самые оригинальные ходы из ассортимента возможных. Но придираться совсем не хочется, ведь "Фейерверки днем" наполнены эмпатией ко всем героям и тем домашним теплом, которого так не хватает современному российскому кино».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сестровый сад».

Семь снайперов (Seven Snipers, 2026)

Семь снайперов

  • Режиссер: Сандра Скиберрас
  • В ролях: Рада Митчелл, Чарльз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Холли, Райан Квантен, Тим Рот
  • Жанр: боевик, триллер / Австралия / 87 мин.
  • В прокате: с 18 июня

Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Крис Хендрикс, бывшая элитная снайперша, уже давно живет с 15-летней дочерью Аней вдали от цивилизации на ранчо в австралийской глубинке. Однако ее выслеживает Дракон, желающий свести с ней счеты. Будучи не в состоянии противостоять ему в одиночку, Крис созывает на подмогу своих товарищей из снайперского отряда, и ранчо быстро становится полем битвы за выживание. Дракон и его наемники методично уничтожают компаньонов Крис одного за другим, и она вынуждена использовать все свои смертоносные навыки, чтобы защитить дочь».

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