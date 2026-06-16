Научно-зомбический прогресс

В прокат выходит зомби-хоррор «Колония» южнокорейского режиссера Eн Сан Хо, автора знаменитой зомби-дилогии «Поезд в Пусан». Постановщику не откажешь в последовательности в выборе темы, но новая картина, премьера которой состоялась в полночной секции Каннского кинофестиваля этого года, до обидного напоминает остальные фильмы о зомби, смертельных вирусах и даже об инопланетных вторжениях, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Колония»

Фото: Midnight Studio Кадр из фильма «Колония»

Фото: Midnight Studio

В 2016 году Eн Сан Хо, можно сказать, задал новую планку зомби-хоррора своим «Поездом в Пусан». Хотя фильм состоял из знакомых жанровых элементов, приправленных характерным для корейского кино социальным комментарием, сама ситуация, когда потенциальные жертвы оказались в замкнутом пространстве мчащегося без остановок поезда в компании с весьма проворными зомби, создавала дополнительное напряжение. Экшен-сцены были хороши, среди пассажиров затесалась маленькая девочка, за которую невозможно было не переживать, и фильм стал самым популярным южнокорейским хоррором в истории, собрав в мировом прокате более $93,5 млн.

Сиквел «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (2020) вышел в прокат, когда кинотеатры только начали открываться вновь после пандемии. Но падение сборов больше чем в два раза по сравнению с первой частью объяснялось, думается, не только этим: продолжение получилось стандартным постапокалиптическим боевиком, зомби в нем играли чисто декоративную роль, и в целом фильм вышел пожиже оригинала.

Теперь, поработав на Netflix, для которого он снимал фильмы и сериалы в жанрах ужасов, фантастики, драмы, триллера и детектива, Eн Сан Хо вернулся к любимой теме зомби, взяв в помощники соавтора сценария Чхве Гю Сока и наверняка надеясь повторить успех «Поезда в Пусан».

«Колония» сделана по проверенной формуле. Тут есть замкнутое пространство — на этот раз не поезд, а небоскреб с конференц-центром и магазинами, который власти закрывают, узнав, что там произошла вспышка загадочного вируса, сам этот вирус, превращающий людей в зомби, и горстка выживших, являющих собой типажи из разных социальных страт корейского общества. Это пролетарий-охранник и его сестра в инвалидной коляске, неприятный бизнесмен, требующий особого отношения и немедленного спасения, полицейский с гнильцой, две старшеклассницы — жертва буллинга и ее мучительница (последняя вызывает у зрителя то самое нехорошее чувство, когда хочется, чтобы ее поскорее сожрали зомби).

Запоминать их имена необязательно — эти персонажи лишены индивидуальности почти так же, как зомби, от которых они два часа бегают по всей многоэтажке.

Кто имеет значение — так это ученая Квон Се Джон (Чон Джи Хён), которой не повезло посетить научную конференцию в один день с Со Ён Чхолем (Ку Гё Хван), ее опальным коллегой, озлобленным на весь мир. Собственно, он и выпускает сгенерированный им самим вирус, чтобы… отомстить научному миру за то, что не принимали его всерьез? Всем показать, что он самый умный? Просто посмотреть, что получится? Это так и остается не вполне понятным.

Разработка Со Eн Чхоля инновационная. Его зомби не просто быстрые и кровожадные, как в прошлых фильмах Eн Сан Хо. Они еще и связаны коллективным разумом, как пчелиный улей или, если угодно, колония муравьев. Это дает им возможность обмениваться информацией и быстро эволюционировать, так что если в начале фильма они передвигаются на четвереньках, то к середине — уже бегают и не покупаются на отвлекающие маневры, которые придумывают спасающиеся от них герои.

Поэтому задачей последних является найти и обезвредить центр принятия решений, то есть самого Со Eн Чхоля, который, естественно, старается этого избежать. А также откровенно глумится над персонажами и зрителями, бродя по небоскребу с противной улыбочкой и объясняя встречающимся людям, какие они дураки.

Все это было бы даже интересно, если бы фильм не был столь схематичным, а его авторы каждый раз не выбирали бы самый очевидный и многократно использованный ход.

И не жульничали бы с законами ими придуманного мира: когда им это удобно, их зомби вдруг забывают все, чему научились — потом внезапно вспоминают снова, а герои ведут себя неправдоподобно глупо — только бы создать обстоятельства для очередной кровавой сцены.

Если пристально всматриваться, в «Колонии» можно разглядеть сатиру на корпоративный мир, смелые выпады в сторону органов правопорядка, действующих тупо по методичке, или размышления на модную тему — опасностей, которые несет нам искусственный интеллект. Но однообразное действие начинает надоедать уже по истечении первого часа хронометража, так что делать этого совсем не хочется. Сами зомби у Eн Сан Хо снова получились бодрыми и боевыми, но о фильме этого, увы, не скажешь.

Юлия Шагельман