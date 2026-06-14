Сестровый сад

В прокат вышла семейная трагикомедия «Фейерверки днем» Нины Воловой. Фильм был признан лучшим дебютом на фестивале «Маяк» в Геленджике в 2025 году. Юлия Шагельман считает, что эта обаятельная картина свидетельствует о появлении в российском кино нового автора, за которым будет интересно следить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Фейерверки днем»

Фото: «Cinema Park Distribution» Кадр из фильма «Фейерверки днем»

Фото: «Cinema Park Distribution»

Первая ассоциация, которая приходит на ум при просмотре «Фейерверков» — игрового дебюта документалистки Воловой, сценарий к которому она написала сама,— это, конечно, Чехов. Ведь речь здесь идет о трех сестрах: Ольге (Дарья Коныжева), Лене (Мария Раскина) и Томе (Вера Енгалычева), выросших в старом семейном доме и вросших душой и телом в его стены, а самому дому грозит продажа за долги их отца Виктора (Александр Робак) — получается этакий микс «Трех сестер» и «Вишневого сада». Местным Лопахиным выступает китайский бизнесмен Вэйхонг (актер-дебютант Ван Бин, по основной профессии экономист), который хочет устроить в доме, когда-то построенном по последней моде, с бассейном и конюшней, отель.

Если провести еще одну аналогию с русской классикой, то Вэйхонг еще немножко и Штольц — практичный, благоразумный, деловитый в противовес русскому разгильдяйству и привычке выбирать не умом, а сердцем.

Ведь за последние двести лет геополитический расклад изменился, и все эти добродетели приходят к нам не из Европы, а с еще более дальнего, чем сама Россия, востока.

Впрочем, Виктор совсем не Обломов и не Раневская. Он сам бизнесмен, собственными руками построивший сеть магазинов, которые продают люстры и светильники из Китая (Вэйхонг представляет зарубежных поставщиков). Но в последнее время ему приходится конкурировать с онлайн-торговлей и маркетплейсами, а сотрудники, бывшие с Виктором с самого начала, не поспевают за новыми трендами. Он же их жалеет и не хочет никого увольнять, так как за долгие годы коллектив уже превратился для него во вторую семью. Поэтому продажи падают, магазины пустеют — отсюда и долги, и появление эффективного менеджера, присланного из Китая провести ревизию и срезать косты.

Дочек Виктор растит без матери (Олеся Судзиловская), когда-то от них ушедшей и теперь проживающей в Америке с визитами на родину раз в год. Общается с ней только Тома, скрывая это от отца и сестер. Она также единственная, кто вникает в отцовские дела и учит китайский, в то время как Оля, удаленно преподающая русский иностранцам, в основном сидит замкнуто дома, а Лена прожигает жизнь, тусуясь и тратя папины деньги на брендовые шмотки. Известие о продаже дома становится для них всех потрясением, и они твердо намерены его не уступать.

На первый взгляд, картину можно принять за комедию о столкновении русского и китайского менталитетов — Вэйхонг, хоть и тоже уже стал членом семьи для Виктора и дочек, не первый раз приезжает в Россию и говорит по-русски, не устает удивляться нашим странным обычаям и привычкам вроде того самого запуска фейерверков днем, когда в них нет никакого смысла. Юмористические сценки случаются и дома, и на работе, а знакомство холостого иностранца с потенциальной невестой, которая оказывается эскортницей (Аполлинария Ветлугина), превращается в отдельную репризу, смешную и на удивление не пошлую.

Но это комедия именно в чеховском смысле — меланхолия висит в воздухе, как пресловутый звук лопнувшей струны.

Сколько сестры не сопротивляются потере родного очага, они понимают, что наступил конец эпохи, где они, даже приближаясь к третьему десятку, как Оля, были детьми под надежным папиным крылом. Перспектива лишиться опоры, повзрослеть, начать отвечать самим за себя, конечно, пугает. Как ни странно, именно Виктор совсем не прочь съехать и начать новую жизнь, смотря в будущее с некоторым подобием оптимизма. Хотя некоторые решения и ему даются болезненно.

Если начать придираться к этому дебютному опыту, то можно отметить, что иногда картина становится излишне сентиментальной, а режиссер выбирает не самые оригинальные ходы из ассортимента возможных. Но придираться совсем не хочется, ведь «Фейерверки днем» наполнены эмпатией ко всем героям и тем домашним теплом, которого так не хватает современному российскому кино. Обжитым кажется не только старый семейный дом, но и сам фильм, а живые, какие-то очень настоящие герои за полтора часа становятся близкими и для зрителей.