Лос-Анджелесское долголетие

В прокат выходит криминальная комедия «Ночной бизнес» (The Get Out) Деррика Борте — экранизация романа популярного писателя-детективщика Томаса Перри с Расселом Кроу в главной роли. Фильм не блещет оригинальностью, но энтузиазм и радость, с которыми играет заслуженный артист, передались и Юлии Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приложение для медитаций не помогает Манко Копаку (Рассел Кроу) справиться с проблемами на работе

Фото: Вольга Приложение для медитаций не помогает Манко Копаку (Рассел Кроу) справиться с проблемами на работе

Фото: Вольга

«Ночной бизнес» — второй за последние три месяца фильм с Расселом Кроу в российском прокате, и это не считая военной драмы «Нюрнберг», которая должна была выйти на экраны в марте, но не получила прокатного удостоверения. Поэтому можно только гадать, каким получился у актера-оскароносца Герман Геринг, а в добравшейся до нашего проката туповатой спортивной драме «Бой со зверем» Кроу довольно механистично изображал на втором плане почтенного тренера по смешанным единоборствам — партия, которую актер мог бы отыграть на автомате.

В «Ночном бизнесе» Рассел Кроу в центре внимания и явно этим наслаждается, отпуская порезвиться комедийную часть своего дарования.

Это ему удается не так уж часто — например, ранее у того же режиссера Деррика Борте он играл жуткого психопата («Неистовый», 2020). Здесь же герой Кроу — пожилой владелец лос-анджелесского ночного клуба Манко Копак, иммигрант албанского происхождения, ставший добропорядочным (ну почти) американским гражданином с платиновой банковской картой, особняком на берегу океана и женой по имени Санни (Тереза Палмер) на 20 лет моложе его. А если он помимо основной работы потихоньку отмывает деньги мексиканской наркомафии — и что с того, американская мечта может выглядеть и так.

Бизнес у Манко идет прекрасно, но годы берут свое, и ненормированный рабочий день начинает сказываться на здоровье. Попав в больницу с сердечным приступом, вызванным переутомлением и двумя таблетками виагры, он задумывается о пенсии в теплых краях, и Санни эту идею поддерживает. Манко решает продать клуб некоему Джо (Люк Эванс), мутному типу со склонностью к гавайским рубашкам и ужасному исполнению в караоке песен Элвиса (это само по себе смешно, так как в реальной жизни Эванс записал несколько альбомов и с успехом выступает на Бродвее).

Однако, когда сделка уже на мази, Манко самым курьезным образом грабят на улице, как раз когда он несет в банк мафиозные деньги. Лейтенант полиции (Джош Макконвилл), назначенный на это дело, недвусмысленно дает понять, что ни деньги, ни преступник не найдутся. И Манко готов смириться, лишь бы поскорее уйти на покой, но тут его грабят во второй раз. Значит, придется во всем разбираться самому.

Роман «Стрип» Томаса Перри, положенный в основу сценария, вышел в 2010 году, но он очевидно вдохновлен книгами короля лос-анджелесских нуаров Джеймса Эллроя, а также Элмора Леонарда, чьи произведения экранизировал, например, Тарантино, и фильм кажется родом из 90-х, а то и 80-х. Отсюда его не всегда политкорректный юмор («Нельзя отбелить албанскую задницу!» — с наслаждением восклицает Кроу), образ Лос-Анджелеса как города греха, выступающего почти самостоятельным героем (хотя снимали «Ночной бизнес» на австралийском Золотом побережье), и коллекция колоритных персонажей. Помимо уже упомянутых в их числе грабитель (Аарон Пол, играющий своего же героя из «Во все тяжкие» с небольшими вариациями), работающий преподавателем в скромном колледже, набившаяся к нему в напарницы банковская операционистка (Нина Добрев), бредящая фильмом «На гребне волны» (1991), наркобарон Родригес (Дэниел Дзоватто), увлекающийся современным искусством («Это Калифорния, здесь каждый знает какого-нибудь Родригеса») и парочка других.

Шутки в фильме, как можно понять по примерам выше, не то чтобы тонкие, сюжетные твисты не то чтобы уникальные, и некоторые из них раскрываются чуть раньше, чем, возможно, следовало бы.

Но общая атмосфера картины — калифорнийская, расслабленная и, что называется, с позитивным вайбом: не зря Манко по совету жены ставит себе на телефон новомодное приложение для медитаций.

Посреди всего этого безраздельно царит Кроу: он плавает в бассейне голым, при попытках медитировать выдает ряд волшебных изменений лица и играючи переключается из режима доброго дядюшки в режим разъяренного медведя, повидавшего на своем веку некоторое дерьмо. Его присутствие — уже повод не пожалеть о просмотре фильма, дарящего всем зрителям полтора часа, без сомнения, заслуженного отдыха.