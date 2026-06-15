Погода ковалась в тылу

В прокат выходит британско-американская военная драма «Давление». Режиссер Энтони Марас выбрал для экранизации не самый известный эпизод истории высадки союзников в Нормандии в 1944 году — работу военных метеорологов, подготовивших прогноз погоды для операции. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) не сгибается под давлением ответственной задачи

Фото: Studio Canal Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) не сгибается под давлением ответственной задачи

Фото: Studio Canal

Комментируя успех операции по высадке в Нормандии, которую также называют «День Д», генерал Эйзенхауэр (Брендан Фрейзер) сказал: «Наши метеорологи были лучше, чем у немцев». Если вы этого не знали, то цитата приведена в заключительных титрах фильма. Это даже не спойлер: как уж точно знают все, высадка состоялась 6 июня 1944 года, нацисты не были к ней готовы (хотя потери среди союзных войск все равно были очень высокими), операция положила начало контрнаступлению союзников в Европе и в конечном счете победе во Второй мировой войне, одержанной совместно с советской армией.

Это ставит перед Энтони Марасом, как перед любым режиссером, снимающим кино о знаменитых исторических событиях, непростую задачу. Финал известен заранее, но аудиторию надо все равно заставить переживать. Состоится высадка или нет? Пройдет ли она 5 июня, как планирует британское и американское командование, или придется отложить ее на две недели, как настаивает полковник британской метеослужбы Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт)? Сможет ли Стэгг выдержать именно что давление, оказываемое на него и руководством, и волнением об оставленной дома беременной жене (Тэмсин Топольски), и собственным несгибаемым чувством долга?

Конечно, сможет. Но Марас и его соавтор сценария Дэвид Хейг используют достаточное количество чисто кинематографических приемов, которые создают на экране нешуточное опять-таки давление, чтобы зрители моментами начали в этом сомневаться.

Например, Эйзенхауэра, который в жизни был уравновешенным человеком среднего роста, играет почти двухметровый Фрейзер, буквально нависающий над остальными героями и устраивающий подчиненным такие разносы, что куда-нибудь спрятаться хочется и зрителям в кинозале. Также генерал и будущий президент снабжен личной драмой — он мучится чувством вины из-за провалившейся операции «Тигр».

Британского командующего Бернарда Монтгомери его соотечественник Дэмиан Льюис и вовсе играет на одной ноте — он в основном орет, размахивает руками и скорее мешает, чем помогает общему делу. Трудно представить, что подобная несдержанность могла обеспечить ему успех в Северной Африке и на юге Италии. Но у него нет ассистента, подобного приставленной к Эйзенхауэру ирландке Кей Саммерсби (Керри Кондон), которая его успокаивает и вообще выполняет роль амортизатора в бушующем на экране столкновении мужских эго.

Основной конфликт разворачивается между Стэггом, как положено британцу (хоть он и шотландец), чопорным и застегнутым на все пуговицы, и американским метеорологом Ирвином Криком (Крис Мессина), рубахой-парнем и всеобщим любимчиком. Последний успешно предсказал хорошую погоду при наступлениях в Африке, а также на съемочной площадке «Унесенных ветром» (это, кстати, реальный факт). На День Д он тоже обещает ясное небо, в то время как Стэгг уверен, что будет страшный шторм, который погубит наступление.

Примерно 80 минут из 100, что идет фильм, Стэгг и Крик упрямо мерятся экспертизой, демонстрируя две разновидности того, что сейчас принято называть токсичной маскулинностью. Прав, как мы знаем, окажется Стэгг, высадку придется перенести, хотя и не на две недели, а на один день, так как он найдет в клокочущем шторме короткий просвет. Актеры вкладывают в роли всю душу, сюжет держит в напряжении, но на фоне хеппи-энда все-таки закрадывается щекотливая мысль о том, что, пока одни лелеют свое самомнение, другим приходится вслепую идти под шквальный огонь.

Юлия Шагельман