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Погода ковалась в тылу

Фильм «Давление» показывает события Второй мировой с неожиданного ракурса

В прокат выходит британско-американская военная драма «Давление». Режиссер Энтони Марас выбрал для экранизации не самый известный эпизод истории высадки союзников в Нормандии в 1944 году — работу военных метеорологов, подготовивших прогноз погоды для операции. Рассказывает Юлия Шагельман.

Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) не сгибается под давлением ответственной задачи

Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) не сгибается под давлением ответственной задачи

Фото: Studio Canal

Британский метеоролог Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт) не сгибается под давлением ответственной задачи

Фото: Studio Canal

Комментируя успех операции по высадке в Нормандии, которую также называют «День Д», генерал Эйзенхауэр (Брендан Фрейзер) сказал: «Наши метеорологи были лучше, чем у немцев». Если вы этого не знали, то цитата приведена в заключительных титрах фильма. Это даже не спойлер: как уж точно знают все, высадка состоялась 6 июня 1944 года, нацисты не были к ней готовы (хотя потери среди союзных войск все равно были очень высокими), операция положила начало контрнаступлению союзников в Европе и в конечном счете победе во Второй мировой войне, одержанной совместно с советской армией.

Это ставит перед Энтони Марасом, как перед любым режиссером, снимающим кино о знаменитых исторических событиях, непростую задачу. Финал известен заранее, но аудиторию надо все равно заставить переживать. Состоится высадка или нет? Пройдет ли она 5 июня, как планирует британское и американское командование, или придется отложить ее на две недели, как настаивает полковник британской метеослужбы Джеймс Стэгг (Эндрю Скотт)? Сможет ли Стэгг выдержать именно что давление, оказываемое на него и руководством, и волнением об оставленной дома беременной жене (Тэмсин Топольски), и собственным несгибаемым чувством долга?

Конечно, сможет. Но Марас и его соавтор сценария Дэвид Хейг используют достаточное количество чисто кинематографических приемов, которые создают на экране нешуточное опять-таки давление, чтобы зрители моментами начали в этом сомневаться.

Например, Эйзенхауэра, который в жизни был уравновешенным человеком среднего роста, играет почти двухметровый Фрейзер, буквально нависающий над остальными героями и устраивающий подчиненным такие разносы, что куда-нибудь спрятаться хочется и зрителям в кинозале. Также генерал и будущий президент снабжен личной драмой — он мучится чувством вины из-за провалившейся операции «Тигр».

Британского командующего Бернарда Монтгомери его соотечественник Дэмиан Льюис и вовсе играет на одной ноте — он в основном орет, размахивает руками и скорее мешает, чем помогает общему делу. Трудно представить, что подобная несдержанность могла обеспечить ему успех в Северной Африке и на юге Италии. Но у него нет ассистента, подобного приставленной к Эйзенхауэру ирландке Кей Саммерсби (Керри Кондон), которая его успокаивает и вообще выполняет роль амортизатора в бушующем на экране столкновении мужских эго.

Основной конфликт разворачивается между Стэггом, как положено британцу (хоть он и шотландец), чопорным и застегнутым на все пуговицы, и американским метеорологом Ирвином Криком (Крис Мессина), рубахой-парнем и всеобщим любимчиком. Последний успешно предсказал хорошую погоду при наступлениях в Африке, а также на съемочной площадке «Унесенных ветром» (это, кстати, реальный факт). На День Д он тоже обещает ясное небо, в то время как Стэгг уверен, что будет страшный шторм, который погубит наступление.

Примерно 80 минут из 100, что идет фильм, Стэгг и Крик упрямо мерятся экспертизой, демонстрируя две разновидности того, что сейчас принято называть токсичной маскулинностью. Прав, как мы знаем, окажется Стэгг, высадку придется перенести, хотя и не на две недели, а на один день, так как он найдет в клокочущем шторме короткий просвет. Актеры вкладывают в роли всю душу, сюжет держит в напряжении, но на фоне хеппи-энда все-таки закрадывается щекотливая мысль о том, что, пока одни лелеют свое самомнение, другим приходится вслепую идти под шквальный огонь.

Юлия Шагельман

Фотогалерея

Нормандская операция

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К середине 1944 года, когда советские войска нанесли крупные поражения вермахту на Восточном фронте, США и Великобритания приняли решение провести высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и нанести вспомогательный удар в Южной Франции (операция «Энвил»)

К середине 1944 года, когда советские войска нанесли крупные поражения вермахту на Восточном фронте, США и Великобритания приняли решение провести высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и нанести вспомогательный удар в Южной Франции (операция «Энвил»)

Фото: Reuters / Cpt Herman Wall / US National Archives

Подготовка к операции началась в 1943 году после Тегеранской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании приняли решение о создании второго фронта против фашистской Германии

Подготовка к операции началась в 1943 году после Тегеранской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании приняли решение о создании второго фронта против фашистской Германии

Фото: Reuters / US National Archives

Возглавил экспедиционные союзные войска американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Под его командованием находились 2,8 млн человек, 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов

Возглавил экспедиционные союзные войска американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Под его командованием находились 2,8 млн человек, 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов

Фото: Reuters / US National Archives

Планом Нормандской операции предусматривалось высадить морской и воздушный десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 км, а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш--Донфрон--Фалез

Планом Нормандской операции предусматривалось высадить морской и воздушный десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 км, а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш--Донфрон--Фалез

Фото: Reuters / US National Archives

С конца апреля 1944 года авиация союзных войск наносила удары по важным объектам противника во Франции и в течение двух последующих месяцев вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов

С конца апреля 1944 года авиация союзных войск наносила удары по важным объектам противника во Франции и в течение двух последующих месяцев вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов

Фото: Reuters / UK National Archives

Операция союзников по высадке войск в Нормандии началась с рассветом 6 июня. Под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации высадка десанта велась на пяти участках побережья: пляжах «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта»

Операция союзников по высадке войск в Нормандии началась с рассветом 6 июня. Под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации высадка десанта велась на пяти участках побережья: пляжах «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта»

Фото: Reuters / Robert F. Sargent / US National Archives

Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно. На участке «Омаха», где высаживалась 1-я американская пехотная дивизия 5-го корпуса 1-й американской армии, десантные отряды в течение первого дня с трудом овладели небольшим участком берега глубиной до 1,5–2 км

Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно. На участке «Омаха», где высаживалась 1-я американская пехотная дивизия 5-го корпуса 1-й американской армии, десантные отряды в течение первого дня с трудом овладели небольшим участком берега глубиной до 1,5–2 км

Фото: AP

К вечеру первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились восемь дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тыс. солдат и офицеров

К вечеру первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились восемь дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тыс. солдат и офицеров

Фото: Reuters / US National Archives / Army Signal Corps Collection

Только в первый день десантной операции потери войск союзников составили более 6 тыс. человек

Только в первый день десантной операции потери войск союзников составили более 6 тыс. человек

Фото: Reuters / Weintraub / US National Archives

Операция «Оверлорд» по масштабу и количеству участвовавших в ней сил и техники считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны

Операция «Оверлорд» по масштабу и количеству участвовавших в ней сил и техники считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны

Фото: Reuters / US National Archives

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Во второй половине июня союзные войска продолжали наступление, освобождая один городок за другим, а к 25 июля Нормандия была практически очищена от врага

Во второй половине июня союзные войска продолжали наступление, освобождая один городок за другим, а к 25 июля Нормандия была практически очищена от врага

Фото: Reuters / US National Archives

Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тыс. человек. Потери немецких войск составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов

Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тыс. человек. Потери немецких войск составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Высадка союзников на юге Франции 15 августа 1944-го еще больше ослабила позиции немцев — там продвижение американских и французских войск было еще более быстрым и успешным, чем на севере. 25 августа при поддержке французских партизан союзные войска форсировали Сену и освободили Париж

Высадка союзников на юге Франции 15 августа 1944-го еще больше ослабила позиции немцев — там продвижение американских и французских войск было еще более быстрым и успешным, чем на севере. 25 августа при поддержке французских партизан союзные войска форсировали Сену и освободили Париж

Фото: Reuters / US National Archives

После соединения союзных войск, наступавших из Северной и Южной Франции, к концу августа 1944 года почти вся Франция была очищена от немецких войск

После соединения союзных войск, наступавших из Северной и Южной Франции, к концу августа 1944 года почти вся Франция была очищена от немецких войск

Фото: Reuters / US National Archives

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К середине 1944 года, когда советские войска нанесли крупные поражения вермахту на Восточном фронте, США и Великобритания приняли решение провести высадку своих войск в Северной Франции (операция «Оверлорд») и нанести вспомогательный удар в Южной Франции (операция «Энвил»)

Фото: Reuters / Cpt Herman Wall / US National Archives

Подготовка к операции началась в 1943 году после Тегеранской конференции, на которой лидеры СССР, США и Великобритании приняли решение о создании второго фронта против фашистской Германии

Фото: Reuters / US National Archives

Возглавил экспедиционные союзные войска американский генерал Дуайт Эйзенхауэр. Под его командованием находились 2,8 млн человек, 10,9 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. кораблей и судов

Фото: Reuters / US National Archives

Планом Нормандской операции предусматривалось высадить морской и воздушный десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 км, а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш--Донфрон--Фалез

Фото: Reuters / US National Archives

С конца апреля 1944 года авиация союзных войск наносила удары по важным объектам противника во Франции и в течение двух последующих месяцев вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов

Фото: Reuters / UK National Archives

Операция союзников по высадке войск в Нормандии началась с рассветом 6 июня. Под прикрытием артиллерии и массированных ударов авиации высадка десанта велась на пяти участках побережья: пляжах «Омаха», «Сорд», «Джуно», «Голд» и «Юта»

Фото: Reuters / Robert F. Sargent / US National Archives

Немецкая авиация и военно-морской флот не оказали должного сопротивления, хотя отдельные части и соединения, находившиеся на побережье, оборонялись упорно. На участке «Омаха», где высаживалась 1-я американская пехотная дивизия 5-го корпуса 1-й американской армии, десантные отряды в течение первого дня с трудом овладели небольшим участком берега глубиной до 1,5–2 км

Фото: AP

К вечеру первого дня вторжения союзники захватили три плацдарма, на которых высадились восемь дивизий и бронетанковая бригада, с общей численностью 150 тыс. солдат и офицеров

Фото: Reuters / US National Archives / Army Signal Corps Collection

Только в первый день десантной операции потери войск союзников составили более 6 тыс. человек

Фото: Reuters / Weintraub / US National Archives

Операция «Оверлорд» по масштабу и количеству участвовавших в ней сил и техники считается крупнейшей десантной операцией Второй мировой войны

Фото: Reuters / US National Archives

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту и 13-18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Во второй половине июня союзные войска продолжали наступление, освобождая один городок за другим, а к 25 июля Нормандия была практически очищена от врага

Фото: Reuters / US National Archives

Союзники за период с 6 июня по 23 июля потеряли 122 тыс. человек. Потери немецких войск составили 113 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 2117 танков и 345 самолетов

Фото: Reuters / National Archives of Canada

Высадка союзников на юге Франции 15 августа 1944-го еще больше ослабила позиции немцев — там продвижение американских и французских войск было еще более быстрым и успешным, чем на севере. 25 августа при поддержке французских партизан союзные войска форсировали Сену и освободили Париж

Фото: Reuters / US National Archives

После соединения союзных войск, наступавших из Северной и Южной Франции, к концу августа 1944 года почти вся Франция была очищена от немецких войск

Фото: Reuters / US National Archives

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