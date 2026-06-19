Обед молчания

В прокат вышел фильм «Ганди молчал по субботам» — режиссерский дебют Юрия Зайцева, премьера которого состоялась на кинофестивале «Короче» в 2025 году. Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова, которых судьба ранее дважды сводила на экране в амплуа сына и матери. На этот раз отношения персонажей сложнее, но сама картина получилась простой и поверхностной, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Ганди молчал по субботам». Юрий Зайцев Фото: «K24» «Ганди молчал по субботам». Юрий Зайцев Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Следующая фотография 1 / 2 «Ганди молчал по субботам». Юрий Зайцев Фото: «K24» «Ганди молчал по субботам». Юрий Зайцев Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Шестнадцатилетний Саша, предпочитающий называть себя Мот (Марк Эйдельштейн),— мальчик из очень хорошей семьи. Дедушка (Александр Пашутин) — полковник МВД в отставке, папа (Евгений Коряковский) — застройщик и дружит с замминистра, мама (Виктория Толстоганова) — красавица, а сестра Катя (Ольга Балацкая) — балерина, прошедшая отбор в знаменитую аргентинскую танцевальную труппу (вопрос виз и заблокированных карт здесь, очевидно, не стоит).

Они живут в прекрасной петербургской квартире с высокими потолками, вместе собираются за столом выпить чаю из сервиза «Кобальтовая сетка» и даже используют такой экзотический предмет сервировки, как супница. Так что Мот не без оснований считает свою семью, в которую входит еще такса по кличке Карамелька, идеальной.

Но в один непрекрасный день случается то, что Саша называет Апокалипсисом. За очередным обедом с супницей папа объявляет, что уходит из семьи. Как выяснится позже, к юной блондинке-косметологу (Алина Воскресенская). Идеальный мир Мота рушится.

Члены семьи реагируют на катастрофу по-разному. Такса Карамелька сбегает и появится в следующий раз лишь в самом конце фильма. Дед уходит за грибами с ружьем и без документов. Мама отправляется по магазинам и возвращается вся одетая в серебристую кожу. Катя в основном занята своими проблемами, зато Мот закатывает настоящий подростковый бунт. Кричит на родителей, пытается устроить в квартире пожар, в первый раз в жизни спускается в метро, встречает в переходе бездомную (Дарья Екамасова) и приводит ее домой к вящему ужасу мамы и папы, которых теперь объединяет только это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Эйдельштейн в фильме «Ганди молчал по субботам»

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм Марк Эйдельштейн в фильме «Ганди молчал по субботам»

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

При чем здесь Ганди? Дело в том, что бездомная, нареченная Мотом Лизой, не разговаривает и произносит только одно слово: Ганди. Юноша начинает строить предположения, почему это так, и где-то в интернете находит информацию, что Ганди якобы молчал по субботам, выражая этим скорбь по разбомбленным Хиросиме и Нагасаки (как и многое, что пишут в интернете, это неправда: ни про субботы, ни про причину молчания).

Для Мота развод родителей — его личная Хиросима, так что он тоже решает замолчать, правда, надолго его не хватает.

«Ганди молчал по субботам» поставлен по одноименной пьесе Анастасии Букреевой, довольно популярной в середине 2010-х. У фильма сложная производственная судьба: на полпути сменился режиссер, деньги на финальные работы по монтажу и прочее собирали с помощью краудфандинга. Однако картине это не помешало — она получилась вполне цельной, хотя это не значит глубокой.

Она как будто отсылает к тому времени, когда была написана пьеса, или даже более раннему периоду, когда в кино была в моде компьютерная графика в виде надписей и рисунков на экране, клиповый монтаж и проламывание «четвертой стены». Мот постоянно обращается к зрителю, беспрерывно болтает, а поток его сознания иллюстрируется теми самыми рисунками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ганди молчал по субботам». Юрий Зайцев

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм «Ганди молчал по субботам». Юрий Зайцев

Фото: Фрут Тайм, Фонд «Кинопрайм», Ленфильм

Эйдельштейн здесь выступает в привычном амплуа юного мажора, хотя роль Саши куда одномернее, чем, например, Вани в «Аноре» (2024).

Фильм, по идее, должен рассказывать о выходе героя из благополучного пузыря в реальный мир, но его создатели кажутся еще наивнее, чем сам Саша.

Бездомные здесь выглядят участниками модного показа со стильными стрижками в дизайнерских многослойных нарядах, а история Лизы похожа на сусальную сказку.

Намерения у авторов, безусловно, благие: показать, что даже самые убогие члены общества, мимо которых принято проходить, отвернувшись и зажав нос, заслуживают человеческого отношения. Но даже появление на экране настоящих подопечных фонда «Ночлежка» и колоритного Олега Гаркуши в роли их предводителя не сильно прибавляет картине реализма. Она остается легковесной, поверхностной и мультяшной.