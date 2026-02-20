Сергей Шишкарев считает ценовое предложение «Росатома» адекватным

Как сообщил представитель основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева (владеет 50% акций группы), на встрече с представителями «Росатома» (владеет 49%) 20 февраля были получены предложения на выкуп и продажу доли.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Предложенная партнером цена выглядит рыночной и адекватной нашей оценке стоимости созданного Сергеем Шишкаревым бизнеса», — сообщил он. По информации «Ъ», предложение «Росатома» строится на оценке 100% акций порядка 150 млрд руб. InfraNews называет цену продажи 49% в 74 млрд руб., покупки 51% — в 79 млрд руб., что соответствует этой оценке. Представители сторон сумму не комментируют.

17 февраля стратегический совет «Росатома» принял решение о запуске процедуры прекращения партнерства с основателем группы «Дело» Сергеем Шишкаревым, а 20 февраля госкорпорация направила ему оферту в рамках механизма «корпоративной рулетки».

В рамках этого механизма одна сторона предлагает цену, а другая выбирает, продать свою долю по этой цене или выкупить за нее же долю партнера. Доля господина Шишкарева составит 51% после завершения выкупа 1% у «Трансмашхолдинга», уже согласованного ФАС.

Как пояснили в «Росатоме», у господина Шишкарева есть 60 дней на принятие решения и 120 дней на получение необходимых согласований регуляторов. Сергей Шишкарев намерен уведомить госкорпорацию о своем решении в ближайшее время, добавил его представитель. «Есть пул потенциальных инвесторов, имеющих интерес к финансированию сделки», — уточнил он.

Наталья Скорлыгина