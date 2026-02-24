Участники УК «Дело» вновь не смогли избрать нового гендиректора

Участники ООО «Управляющая компания "Дело"» во второй раз не смогли избрать нового генерального директора. На внеочередном собрании все предложенные основателем группы Сергеем Шишкаревым кандидатуры были отклонены представителями госкорпорации «Росатом», владеющей 49% долей, альтернативных претендентов со стороны партнера не выдвинуто. Господин Шишкарев сообщил о результатах в своем Telegram-канале.

«Несмотря на достигнутую на уровне акционеров принципиальную договоренность и раскрученную "рулетку", перемен на уровне компании нет. Все предложенные мною кандидатуры на должность гендиректора отклонены»,— отметил он. Бизнесмен сообщил, что новое внеочередное собрание состоится 27 февраля с теми же вопросами повестки.

ГК «Дело» специализируется на перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийска, организации железнодорожных и мультимодальных перевозок, экспедировании, таможенном оформлении экспортно-импортных грузов, доставке нефти и нефтепродуктов.

В декабре 2024 года «Росатом», АО «Трансмашхолдинг» и Шишкарев договорились о консолидации логистических активов и создании совместной компании с целью формирования национального лидера на рынке транспортно-логистических услуг. Тогда главой компании был назначен представитель «Трансмашхолдинга» Алексей Лебедев.

После срыва сделки, отказа ТМХ от выкупа 49% акций и подачи Шишкаревым ходатайства о приобретении 1% УК «Дело» вопрос смены руководства стал актуальным. На январском внеочередном собрании 2026 года новое руководство так и не было избрано, хотя совет директоров компании был переизбран с равным представлением от господина Шишкарева и «Росатома». В феврале ФАС одобрила увеличение доли Сергея Шишкарева в компании до 51%.

Вячеслав Рыжков