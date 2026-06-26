В Ярославль приехал «Театральный поезд»

На железнодорожный вокзал Ярославль-Главный прибыл «Театральный поезд» в рамках всероссийского проекта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Во встрече поезда участвовал Волковский театр, первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году, а также его художественный руководитель Валерий Кириллов и председатель Ярославского отделения Союза театральных деятелей России и артист Семен Иванов.

«Под гимн проекта и барабанный бой "Барабанщиц" гости увидели пролог из спектакля "Федор Волков. Восхождение" и приветствие основателя Первого русского театра Федора Волкова»,— рассказали в театре.

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В ходе встречи был передан арт-символ театров Ярославской области. Поезд останется в Ярославле на два дня. В программе — спектакли театров из Кирова, Костромы и Воркуты. Подробная афиша — в материале «Ъ-Ярославль».

Всероссийский проект «Театральный поезд» — масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. В проекте участвуют 160 театров из 40 регионов России, более 5 тыс. артистов и 280 спектаклей. «Театральный поезд» выехал 12 мая из Владивостока и следует в Москву. Поезд состоит из брендированных вагонов, внешний вид каждого отражает свой театральный мир: музыкальный, драматический, детский, кукольный театры, балет, сценография.

Алла Чижова