В Ярославль приехал «Театральный поезд»
На железнодорожный вокзал Ярославль-Главный прибыл «Театральный поезд» в рамках всероссийского проекта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Во встрече поезда участвовал Волковский театр, первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году, а также его художественный руководитель Валерий Кириллов и председатель Ярославского отделения Союза театральных деятелей России и артист Семен Иванов.
«Под гимн проекта и барабанный бой "Барабанщиц" гости увидели пролог из спектакля "Федор Волков. Восхождение" и приветствие основателя Первого русского театра Федора Волкова»,— рассказали в театре.
В ходе встречи был передан арт-символ театров Ярославской области. Поезд останется в Ярославле на два дня. В программе — спектакли театров из Кирова, Костромы и Воркуты. Подробная афиша — в материале «Ъ-Ярославль».
Всероссийский проект «Театральный поезд» — масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. В проекте участвуют 160 театров из 40 регионов России, более 5 тыс. артистов и 280 спектаклей. «Театральный поезд» выехал 12 мая из Владивостока и следует в Москву. Поезд состоит из брендированных вагонов, внешний вид каждого отражает свой театральный мир: музыкальный, драматический, детский, кукольный театры, балет, сценография.