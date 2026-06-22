Театральная неделя, «Органные фантазии» и джазовый фестиваль

В Ярославле на этой неделе пройдут концерт Юрия Башмета на Советской площади, театральный фестиваль, одной из площадок которого станет фабрика валяной обуви, а также закрытие органного сезона и продолжение сериала музейных встреч «Дом в разрезе». В город прибудет «театральный поезд» с артистами из Кирова, Костромы и Воркуты, а путешествием по воде откроется джазовый фестиваль. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Шинель"

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Шинель"

Фото: Официальный сайт Волковского театра

День памяти и скорби

22 июня в Музее Боевой Славы состоятся мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. В 12 часов на территории музея пройдут акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», а затем — экскурсия по экспозиции. На 14:00 запланирован показ художественного фильма «В шесть часов вечера после войны» (1944 год) с историческими комментариями. Вход свободный. 6+

Театральная неделя

Торжественное открытие театральной недели, которая продлится до 5 июля, состоится 27 июня в 14:00 на Советской площади. 28 июня в 19:00 там же пройдет концерт Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и филармонической хоровой капеллой «Ярославия». Стоимость билетов — от 100 руб. Билеты продают на сайте КЗЦ «Миллениум». 0+

26 июня в Ярославль приедет «театральный поезд» в рамках одноименного всероссийского проекта. Прибытие состава запланировано на 9:15 на ж/д вокзал Ярославль-Главный. На торжественной встрече будет передан арт-символ. Там же, на вокзале, откроется выставка, посвященная театральному искусству и театральным профессиям. Ее работа запланирована на период с 11:15 до 22:00 26 июня и с 10:00 до 20:00 27 июня. Вход свободный, 0+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча "театрального поезда"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Встреча "театрального поезда"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Далее мероприятия проекта «Театральный поезд» переместятся в здание ТЮЗа. Там в 13:00 Кировский театр кукол им. Афанасьева покажет спектакль для детей «Гуси-лебеди, или Привередница» (0+), в 15:00 пройдет лекция о ярославских театральных деятелях (12+), в 18:30 Костромской камерный драмтеатр покажет спектакль «Прикосновение» (12+), а Костромской государственный драмтеатр им. Островского — спектакль «Капитанская дочка» (12+). Билеты продают на сайте ТЮЗа.

27 июня в рамках проекта «Театральный поезд» в ТЮЗе покажут еще несколько спектаклей. В 11:00 Кировский государственный ТЮЗ «Театр на Спасской» представит «Вятские сказки» для детей и взрослых (6+). В это же время камерный драматический театр из Костромы покажет спектакль «Принцесса на горошине» (6+). В 18:00 в ТЮЗе с документальным спектаклем «Женщины Сергея Есенина, или любовь хулигана» выступит Кировский драматический театр имени С. М. Кирова (16+). В это же время Костромской областной театр кукол покажет спектакль «Медведь» (12+).

Третьей площадкой проекта станет областной Дом актера. Там 27 июня в 18:00 Воркутинский драмтеатр имени Мордвинова покажет спектакль «Две дамочки в сторону Чехова» (12+). Билеты продают на сайте «Яр-ШОУ».

Фестиваль «Волков. Подмостки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова и памятник Ф.Волкову

Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова и памятник Ф.Волкову

Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ

Еще один театральный фестиваль продлится в Ярославле с 23 по 28 июня. В первый день фестиваля в Волковском театре покажут спектакль «Шинель» по одноименному произведению Николая Гоголя, поставленный как театральный эксперимент. Показы запланированы на 16:00 и 19:00, стоимость билета — 2 тыс. руб. 12+

На Ярославской фабрике валяной обуви можно будет послушать аудиоспектакль о жизни фабрики в годы Великой Отечественной войны и пройти по действующим цехам. Режиссер спектакля — Сергей Карпов. Показы состоятся 23, 24, 25, 26 и 28 июня. По будням начало запланировано на 18 часов, в выходной — на 12:00. Стоимость — 1,4 тыс. руб. 12+

24 июня в Доме актера им. Пускепалиса в 15:00 инклюзивная театральная студия «Маленький театр» из Данилова покажет спектакль по мотивам повести Юрия Яковлева «Зимородок». События происходят после войны: школьники узнают о подвиге молодого партизана с прозвищем Зимородок. Стоимость билетов — от 350 руб. 12+. В 19:00 состоится киногостиная Александра Колбовского. В программе: творческий вечер актрисы Волковского театра Елены Сусаниной, показ художественного фильма «Керосин» и обсуждение со зрителями. Гостями вечера станут режиссер Юсуп Разыков, заслуженный артист РФ Валерий Соколов и актер, педагог Валерий Маслов. Стоимость билетов — от 600 руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Сусанина

Фото: Волковский театр Елена Сусанина

Фото: Волковский театр

26 июня в ДК «Красный Перекоп» московский театр Револьвер представит спектакль «Рыбий глаз». В постановке описываются события 90-х. В поселке под Петербургом пропадает 11-летний Юра Вешняков. Раскрыть дело берется следователь Рудаков. Перед ним предстают мрачные тайны поселка: борьба двух братьев за любовь матери, прошлое их семьи и загадочная прабабка-ведьма Дора. Стоимость билета — 500 руб., начало в 19:00. 16+

26 июня на фабрике валяной обуви выступит кавер-группа, состоящая из артистов Волковского театра, «Волков бэнд». Коллектив исполнит переосмысленные рок-хиты с элементами русского фольклора. Начало в 20:00, стоимость билета — 850 руб. 18+

Спектакль-инсталляцию «Письма к Лавру» можно будет увидеть в Духовно-просветительском центре «Ставрос» при Крестовоздвиженском храме 26 (17:00 и 19:00) и 28 июня (15:00 и 17:00). Отец Лавр жил в Ярославле почти 200 лет назад, а действие спектакля основано на обращениях духовных детей к своему наставнику. Зрителя ждет путешествие по чертогам памяти Отца Лавра. Стоимость билета — 400 руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Бро.Бродский"

Фото: Театр «Вне стен» Спектакль "Бро.Бродский"

Фото: Театр «Вне стен»

28 июня саратовский театр «Вне стен» в «А-трип баре» покажет спектакль-размышление о личности и наследии Иосифа Бродского. Начало в 16:00, стоимость билета — 500 руб., 16+. В этот же день в Доме актера им. Пускепалиса московский театр «Около» сыграет трагикомедию «Немой официант». По сюжету два киллера, Бен и Гас, заперты в подвальном помещении в ожидании очередного «заказа». Затишье взрывает кухонный лифт («немой официант»), который внезапно начинает спускать им эксцентричные требования на кулинарные изыски. Начало в 16:00, стоимость билетов — от 450 руб. 16+

28 июня в мэрии Ярославля саратовский театр «Вне стен» покажет благотворительный спектакль «Письма к Богу» по пьесе Эрик-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама». В спектакле сиделка предлагает неизлечимо больному мальчику писать письма Богу, где каждый день он как будто проживает 10 лет. В этих письмах ребенок успевает прожить целую жизнь. Начало в 14:00, стоимость билета — 800 руб. 12+

28 июня в Волковском театре артисты из Владимира покажут спектакль «Реставратор: Человек – Судьба – Искусство». В основе пьесы — интервью с ведущими реставраторами Владимирской земли. Главный герой рассказывает о специфике ремесла, о своем бережном отношении к артефактам, а также делится сложными переживаниями человека, который каждый день вынужден осознавать степень хрупкости этого мира. Начало показов в 15:00 и 18:00. Стоимость билета — 500 руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Реставратор: Человек – Судьба – Искусство»

Фото: Официальный сайт фестиваля «Волков. Подмостки» Спектакль «Реставратор: Человек – Судьба – Искусство»

Фото: Официальный сайт фестиваля «Волков. Подмостки»

Закрытие фестиваля пройдет в «А-трип баре» 28 июня. Сначала гости увидят моноспектакль Васи Ложкина «Меломан», а затем станут участниками вечеринки. Стоимость входного билета — 1,8 тыс. руб. Начало в 21:00. 18+

Билеты на большинство мероприятий продают на сайте фестиваля.

Джазовый фестиваль

III международный фестиваль «JazzPark» пройдет в Ярославле с 26 по 28 июня. Откроется программа путешествием по Волге на джазовом теплоходе. На его борту в период с 18:30 до 23:30 выступят «KS Jazz» и квартет Владимира Переверзева из Ярославля, квартет Дмитрия Лосева из Москвы, а перед отплытием и во время стоянки на живописном берегу — сборный состав музыкантов из Санкт-Петербурга, Москвы и Ярославля «Volga River Dixieland Band».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Основной площадкой фестиваля станет Ярославский джазовый центр, где в течение двух дней — 27 и 28 июня с 17:00 до 20:00 — зрители услышат традиционный джаз, полистилистическую импровизацию, фьюжен, соул, современный мейнстрим и множество других направлений. Записаться на мероприятия фестиваля можно в группе «Ярославский городской джазовый центр» «ВКонтакте».

Концерты

28 июня в Ярославской филармонии состоится закрытие органного сезона — концерт «Органные фантазии». На сцене выступят органистка Софья Иглицкая и обладательница глубокого меццо-сопрано Елизавета Гродзинская. В программе: И. С. Бах, С. Франк, М. Регер. Стоимость билетов — от 500 руб., начало в 18:00. После концерта пройдет творческая встреча с артистками. 12+

Спектакли

В Доме актера им. Пускепалиса 23 и 26 июня состоятся показы спектакля «Чучело» по одноименной повести Владимира Железникова. Главная героиня книги — шестиклассница Лена Бессольцева, которая подверглась травле одноклассников. Стоимость билетов — от 400 руб. 12+

Выставки и встречи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

27 июня в Ярославском художественном музее пройдет 4 серия сериала музейных встреч «Дом в разрезе» — Художники «Любой цвет любым цветом». Сезон посвящен 95-летию одноименной картины, написанной Татьяной Глебовой и Алисой Порет. Сама картина — документальное свидетельство того, как жили люди творческих профессий в 1920–30-х годах. Стоимость — 500 руб., начало — в 17:00. 16+

В Музее зарубежного искусства до 28 июня открыта выставка «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых», представляющая произведения из коллекции музея-заповедника «Архангельское». Выставка посвящена собранию итальянской живописи, сформированному князем Николаем Борисовичем Юсуповым (1751–1831), известным коллекционером и дипломатом. Он приобретал картины у итальянских мастеров, включая Помпео Батони, и заказывал работы Мариано Росси. Вход на выставку обойдется в 400 руб., экскурсия — в 500 руб. 0+

Кино

В кинотеатрах начали показывать семейный фильм «Мальчик и лис» режиссера Жиль Де Мэтра. По сюжету песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьей, и он остается один в пустыне. Его другом становится лис. Вместе они учатся выживать, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди — и Хадаре предстоит сделать выбор: вернуться домой или остаться. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из трейлера фильма «Мальчик и лис» Фото: Кинопоиск, кадр из трейлера фильма «Мальчик и лис»

Триллер «Давление» от режиссера Энтони Мараса вышел в кинотеатрах. В фильме описываются события июня 1944 года. Высадка в Нормандии уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, от этого зависит судьба всего Западного фронта. 18+

В регионе

28 июня в Переславль-Залесском округе пройдет День озера. Праздник будет организован в музее «Ботик Петра I» и начнется в 12:00. На территории усадьбы пройдут экскурсии, научно-популярные лекции, мастер-классы, будут работать интерактивные игровые площадки, посвященные жизни на берегах Плещеева озера в разные времена. Программа продлится 2 часа, стоимость билета составит 200 руб. 6+

Подготовила Алла Чижова