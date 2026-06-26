В Темрюкском районе Кубани осудили бывших сотрудников ДПС

Темрюкский районный суд Краснодарского края признал бывших сотрудников дорожно-патрульной службы виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к их использованию (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил им штрафы с лишением права занимать должности на государственной службе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в июле 2023 года инспектор ДПС ОМВД России по Темрюкскому району остановил автомобиль, водитель которого допустил выезд на полосу встречного движения. Чтобы избежать административной ответственности, нарушитель обратился к заместителю командира роты ДПС, который, по данным следствия и суда, в телефонном режиме дал подчиненному указание не оформлять правонарушение.

В результате инспектор не составил материалы о нарушении. Подсудимые в ходе судебного заседания полностью признали вину.

Суд назначил Игорю Каминскому штраф в размере 70 тыс. руб., Вячеславу Облогину — 80 тыс. руб. Оба также лишены права занимать должности на государственной службе сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков