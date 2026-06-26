На Ставрополье восьми участникам ОПГ предъявлено обвинение в хищении 300 млн рублей

Организатору и семи участникам преступного сообщества из Ставропольского края предъявлено обвинение в хищениях более 300 млн руб. Деятельность организации пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка совместно с коллегами из УФСБ России по региону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2023 по август 2025 года с 2023 года по август 2025 года бывший временно исполняющий обязанности генерального директора предприятия в области водоснабжения организовал преступное сообщество, в которое вовлек руководителей и сотрудников ключевых подразделений, представителей подрядных организаций и аффилированных коммерческих структур. Участники сообщества провернули несколько коррупционных схем.

Первая заключалась в завышении цен на госзакупках. В аукционную документацию включали поддельные коммерческие предложения, которые искусственно поднимали начальную стоимость. В результате победу на торгах часто получали компании, контролируемые организаторами. Это приводило к тому, что предприятие приобретало насосные агрегаты, электросварные трубы и специализированную технику по ценам, значительно выше рыночных.

Вторая схема предполагала непосредственное присвоение вверенного имущества. Под предлогом покупки защитной одежды и средств индивидуальной защиты для персонала закупалась дорогая экипировка, предназначенная для охоты, рыбалки и отдыха на природе. Впоследствии это имущество использовалось руководством в личное время.

Третьим способом, который приобрел особую значимость, стало заключение договоров на капитальный ремонт сетей водоснабжения. В актах приемки при этом умышленно искажались данные о реально выполненных объемах работ, а стоимость материалов существенно завышалась.

Кроме этого, следствие выявило факты злоупотребления служебным положением. Организатор преступной группы распорядился, чтобы филиалы не предъявляли претензии по поводу несанкционированного подключения к центральным коммуникациям и вмешательства в работу счётчиков. Это позволило некоторым коммерческим предприятиям бесплатно пользоваться водоснабжением.

Общий ущерб по 15 эпизодам превысил 300 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест на 200 млн руб.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. В отношении еще двоих участников организации уголовные дела были выделены в отдельное производство и уже рассматриваются судом.

Наталья Белоштейн