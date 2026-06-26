Продажи препаратов для лечения меланомы на Кубани сократились на 14,8% за год

Продажи препаратов для лечения меланомы в Краснодарском крае по итогам 2025 года сократились на 14,8% в денежном выражении и составили 1,6 млрд руб. против 1,9 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, предоставленные «Ъ-Кубань». При этом в натуральном выражении рынок продемонстрировал рост: объем реализации увеличился на 14,9% — с 17,6 тыс. до 20,2 тыс. упаковок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За первые четыре месяца 2026 года рынок показал разнонаправленную динамику. В денежном выражении продажи выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 633,3 млн руб. В то же время в натуральном выражении показатель снизился на 26%: за январь—апрель было реализовано 7,2 тыс. упаковок против 9,8 тыс. годом ранее.

По данным аналитиков, снижение объемов рынка в 2025 году в значительной степени связано с сокращением закупок препаратов для иммунотерапии. Продажи в этом сегменте уменьшились более чем на 22% — с 1,41 млрд до 1,1 млрд руб. В то же время сегмент таргетной терапии продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 8,4% — до 487,9 млн руб.

Ранее сообщалось, что новообразования кожи остаются наиболее распространенным видом онкологических заболеваний в Краснодарском крае. По данным регионального министерства здравоохранения, на диспансерном учете с диагнозом «меланома» в регионе состоят более 5 тыс. человек, большинство из которых — пациенты пожилого возраста.

Вячеслав Рыжков