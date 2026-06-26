Солнце светит не для всех одинаково

В Краснодарском крае, по данным регионального минздрава, ново­образования кожи занимают первое место в структуре онкологических заболеваний. С диагнозом «меланома» на учете состоят более 5 тыс. человек, большинство из которых — пожилые люди. Эксперты говорят о неуклонном росте заболеваемости первичной меланомой кожи, отмечая, что Кубань демонстрирует один из лучших в России результатов по росту ее выявляемости.

Ежегодно на Кубани выявляют более 500 новых случаев меланомы

Фото: magnific.com

Новообразования кожи занимают первое место в структуре онкологических заболеваний в крае, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани. На учете состоят более 5 тыс. человек с диагнозом «меланома». Основная часть — это люди пожилого возраста. Меланома развивается преимущественно из-за повреждения клеток кожи ультрафиолетовым излучением. Этот вид рака особенно опасен из-за высокого риска развития метастазов, отмечают в ведомстве.

Как уточняет врач-онколог, химио­терапевт Клиники Екатерининская Юлия Шевченко, по данным за 2025 год на кожные онкопатологии приходится примерно 16% среди всех злокачественных новообразований в Краснодарском крае. Пациенты с раком кожи и меланомой в совокупности формируют около 14% от общего числа онкобольных на Кубани. Ежегодно на Кубани выявляют более 500 новых случаев меланомы.

«В южных регионах риск развития меланомы выше, так как интенсивность солнечного излучения больше, а УФ-индекс часто достигает высоких значений. В группу повышенного риска развития этого заболевания входят люди с первым и вторым фототипом кожи — светлой кожей и волосами, голубыми или зелеными глазами. Также вероятность возникновения новообразования больше у тех, кто перенес солнечные ожоги, особенно в возрасте до 20 лет, имеют значительное количество родинок на теле»,— говорят в минздраве Кубани, отмечая при этом, что в регионе меланому на ранних стадиях выявляют у 90% пациентов.

По словам дерматолога-косметолога, главного врача клиники «Здрава» Евгении Колупаевой, в последние годы в Краснодарском крае заболеваемость первичной меланомой кожи неуклонно увеличивается. При этом регион демонстрирует один из лучших в России результатов по росту активной выявляемости меланомы: с 8 до 31,3% за 10 лет. Онконастороженность среди пациентов усиливается, отметила эксперт.

Госпожа Колупаева также рассказала, что за последние пять лет (с 2020 по 2025 годы) численность больных меланомой в Краснодарском крае выросла более чем на 22%. Это связывают как с истинным ростом заболеваемости, так и с улучшением диагностики.

По словам Юлии Шевченко, за последние 10 лет прирост количества больных меланомой по России в целом составил 35%, а в Краснодарском крае — 47%. Уровень заболеваемости в регионе традиционно выше среднего по стране, отмечает эксперт. Это напрямую связано с большим количеством солнечных дней, спецификой труда значительной части населения, занятого в сельском хозяйстве на открытом воздухе, и сохраняющейся культурой избыточного загара. «Часто жертвами становятся пожилые люди: из-за возрастного снижения зрения и гибкости они могут просто не заметить изменившуюся родинку на спине или за ухом»,— говорит Юлия Шевченко.

Королева агрессии

Как рассказал врач-онколог, химиотерапевт клиники экспертной онкологии «Евроонко» в Краснодаре Антон Ёлкин, меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов, клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин. Она составляет лишь около 1% от всех видов рака кожи, но при этом является причиной подавляющего большинства (до 80%) смертей от них.

«Свое название "королева опухолей" меланома получила за чрезвычайно агрессивное течение. Она способна не только быстро расти, но и на ранних стадиях давать метастазы через кровь и лимфу в жизненно важные органы, что в течение нескольких месяцев может привести к гибели пациента»,— говорит господин Ёлкин.

Хирург-онколог, главный врач и основатель специализированной клиники фотодинамической терапии «Клиника ФДТ» Павел Попов также отмечает, что меланома — это заболевание с очень высокой летальностью, в совокупности от нее погибают четверо из пяти про­оперированных больных.

«Таргетная терапия хоть и увеличила продолжительность жизни больных, но не смогла снизить общую летальность от меланомы. Убивает не сама меланома, а ее дочерние колонии — метастазы. Процесс диссеминации (распространение клеток меланомы по организму) начинается очень рано. В 5% случаев это происходит уже тогда, когда меланома тоньше 1-копеечной монеты. И риск диссеминации стремительно растет с каждым миллиметром толщины. Наличие изъязвления увеличивает риск диссеминации минимум вдвое»,— говорит господин Попов.

Реализация лекарств для лечения меланомы в Краснодарском крае 2024 год 2025 год Прирост Январь—апрель 2025 года Январь—апрель 2026 года Прирост Объем, руб. 1 859 159 776 1 584 209 992 –14,8% 616 446 425 633 266 718 2,7% Аптечные продажи 149 200 6 395 326 4 186,4% 783 365 1 903 997 143,1% Больничные закупки 1 416 395 520 1 124 708 175 –20,6% 347 743 635 337 487 218 –2,9% Льгота 442 615 056 453 106 491 2,4% 267 919 425 293 875 503 9,7% Объем, упак. 17 567 20 180 14,9% 9 753 7 215 –26,0% Аптечные продажи 18 153 750,0% 42 38 –9,5% Больничные закупки 13 565 12 000 –11,5% 3 504 3 588 2,4% Льгота 3 984 8 027 101,5% 6 207 3 589 –42,2% По данным DSM Group

По словам эксперта, кровоточащая меланома толщиной с горошину не оставляет больному никаких шансов на выздоровление при стандартном лечении. Хирург может вырезать меланому, однако «не догонит» ушедшие в общий кровоток циркулирующие опухолевые клетки и рассеянные по всему организму микрометастазы. Кроме того, говорит спикер, без факторов сдерживания, которые выделяет в кровь материнская опухоль, микроскопические метастазы, которые до этого были не видны на УЗИ и КТ, бурно пускаются в рост. Происходит фульминантный (взрывной) рост метастазов меланомы. Таргетная терапия может задержать их на время, но не устранить навсегда.

В минздраве Кубани говорят, что прогноз выживаемости при меланоме зависит от стадии, места расположения опухоли и особенностей течения болезни. Основной показатель — пятилетняя выживаемость (процент пациентов, остающихся в живых через пять лет после постановки диагноза). При так называемой нулевой стадии выживаемость составляет почти 100%, на первой (опухоль до 2 мм, без изъязвлений) — 85–95%, а на второй стадии — до 79%. «Диагностика меланомы основывается на проведении дерматоскопии. Именно этот метод позволяет выявить первичные признаки, указывающие на злокачественный процесс. Для подтверждения диагноза назначается цитологический анализ мазка-отпечатка, полученного с поверхности новообразования»,— рассказали в ведомстве.

Евгения Колупаева уточняет, что в мире показатель смертности составляет примерно 10–15% от числа выявленных случаев, в России — также около 10–15%, однако точные значения могут меняться по годам.

Юлия Шевченко отмечает, что все чаще люди приходят на первой-второй стадии. Это результат работы дерматологов и повышения настороженности самих людей. Но около 30–40% до сих пор попадают с третьей (поражены лимфоузлы) и даже четвертой стадией (с метастазами). В Краснодарском крае, где люди активно загорают, проблема поздних обнаружений остается острой.

За последние пять лет количество больных с диагнозом «меланома» в Краснодарском крае увеличилось на 22%

Фото: magnific.com

Кому светит солнце

Говоря о превентивных мерах, Антон Ёлкин рекомендует жителям Кубани раз в год проходить обследование на инновационном видеодерматоскопе FotoFinder. А людям, входящим в группу риска,— каждые шесть месяцев. Также кубанцам желательно иметь индивидуальную «карту родинок», говорит господин Ёлкин. Это наиболее точный цифровой метод исследования родинок в дерматологии.

По словам Павла Попова, хотя солнечные ожоги являются одним из факторов риска меланомы, банальные рекомендации пользоваться кремом от солнца, не злоупотреблять загаром на пляже и в солярии защищают кожу от фотостарения и появления солнечного лентиго. Они в некоторой степени уменьшают вероятность развития рака кожи, но как профилактика меланомы абсолютно не эффективны.

«Если есть предшественники меланомы, солнце не является обязательным условием для ее возникновения. У лиц из группы риска, например с синдромом атипичных невусов, даже полный отказ от посещения пляжа и солярия ни в малейшей степени не снижает риск меланомы. Меланома может возникнуть в любом месте, в том числе в тех местах, куда солнце принципиально попасть не может (под нижним бельем, в естественных складках кожи и даже на слизистых оболочках), обязательным условием является только наличие меланогенного поражения»,— говорит эксперт.

Павел Попов объяснил, что источником развития заболевания являются незрелые меланоциты с высоким потенциалом к злокачественной трансформации. А они встречаются в меланогенных поражениях кожи: невусах, меланозах, лентиго. Поэтому, говорит эксперт, существует только один надежный метод профилактики меланомы — превентивное удаление этих меланогенных поражений.

Юлия Шевченко в качестве превентивной меры рекомендует также самообследование. Примерно 33% случаев этого типа рака можно предотвратить при помощи регулярного осмотра.

Дорогостоящие решения

Евгения Колупаева рассказала, что после постановки диагноза «меланома» пациенту необходимо как можно скорее обратиться к онкологу или онкодерматологу для уточнения стадии заболевания и выбора тактики лечения. Далее проводятся дополнительные обследования, после чего врач определяет план лечения, который может включать хирургическое удаление опухоли, лекарственную терапию и последующее регулярное наблюдение.

Антон Ёлкин отмечает, что, если меланома была выявлена на ранней стадии, достаточно хирургического иссечения невуса или опухоли на неизмененном участке кожи с последующей гистологией. Если же болезнь обнаружена на продвинутой стадии, то применяются комбинированные методы лечения: хирургическое лечение, таргетная терапия и иммунотерапия, химиотерапия и лучевая терапия. Выбор метода лечения меланомы зависит от стадии заболевания.

В минздраве Краснодарского края также говорят, что в случае, если опухоль была выявлена еще в радиальную фазу роста, возможно обойтись только ее хирургическим удалением. В других ситуациях показано назначение комплексного лечения, которое включает в себя иммунотерапию, химиотерапию и лучевую терапию. Схема лечения подбирается для каждого пациента индивидуально в зависимости от тяжести его состояния.

Юлия Шевченко среди основных способов лечения меланомы, практикующихся в Краснодарском крае, назвала хирургическое удаление (основной метод для локализованных форм) и лекарственную терапию. В последнем случае практикуются иммунотерапия (препараты, стимулирующие иммунную систему для борьбы с опухолью) и таргетная терапия (препараты, воздействующие на конкретные молекулы в раковых клетках). Основное направление — это иммунотерапия.

Эксперт отмечает, что в России основная часть высокотехнологичной помощи сосредоточена в государственных клиниках. Оплата за высокотехнологичную медицинскую помощь идет через страховые медицинские организации. Однако в частных клиниках также можно пройти практически любое лечение рака, включая химио- и лучевую терапию, но за свой счет. Преимущество иногда достигается в скорости оказания медицинской помощи и отсутствии очередей.

По данным DSM Group, в 2025 году продажи препаратов для лечения меланомы в Краснодарском крае сократились на 14,8% в денежном выражении — до 1,6 млрд руб. против 1,9 млрд руб. в 2024 году. При этом в натуральном выражении объем реализации вырос на 14,9% — с 17 567 до 20 180 упаковок.

В январе—апреле 2026 года продажи увеличились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли 633,3 млн руб. В то же время в натуральном выражении рынок сократился на 26% — продано 7215 упаковок против 9753 за аналогичный период 2025 года.

Как следует из данных аналитиков, снижение рынка в 2025 году было обусловлено во многом сокращением закупок иммунотерапевтических препаратов — более чем на 22% (с 1,41 млрд до 1,1 млрд руб.). В то же время сегмент таргетной терапии продемонстрировал рост на 8,4% — до 487,9 млн руб.

Антон Ёлкин говорит, что комплексное лечение, начиная с диагностики на цифровом видеодерматоскопе и заканчивая инновационной иммуно- и таргетной терапией, может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Однако стоимость лечения в первую очередь зависит от стадии и распространенности заболевания.

По словам Юлии Шевченко, лекарственная терапия может быть очень дорогостоящей. К самым дорогим препаратам для лечения меланомы относятся: ипилимумаб, траметиниб, пембролизумаб, пролголимаб и ниволумаб. Средняя стоимость одного курса противоопухолевой лекарственной терапии в дневном стационаре оценивается от 100 тыс. руб. и может достигать более 500 тыс. руб. за одну капельницу. При этом лечение в государственной клинике полностью покрывает ОМС.

Говоря об инновациях в отрасли, Евгения Колупаева выделяет иммунотерапию, таргетную терапию, молекулярно-генетическую диагностику и более точные методы раннего выявления, включая цифровую дерматоскопию и системы анализа кожных новообразований. Эти подходы позволяют раньше выявлять заболевание и подбирать более персонализированное лечение.

В Краснодарском крае, по словам спикера, ключевые достижения связаны с развитием онкологической службы, доступностью современной диагностики и применением актуальных схем лекарственного лечения в специализированных учреждениях региона.

Комплексное лечение меланомы может обойтись в несколько сотен тысяч рублей

Фото: magnific.com

Перспективы многообещающие

В апреле 2026 года произошло историческое событие: первый российский пациент получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Как рассказала Юлия Шевченко, вакцина создается индивидуально на основе генетического анализа опухоли пациента и «настраивает» иммунную систему на уничтожение только раковых клеток. Препарат будет применяться для адъювантной терапии меланомы IIB–IV стадий после удаления опухоли. Минздрав РФ выдал разрешение на ее клиническое применение в ноябре 2025 года, а в апреле 2026 года стало известно, что пройти такое лечение можно по полису ОМС.

«Персонализированные противо­опухолевые вакцины считаются одним из самых перспективных направлений в онкологии, включая лечение меланомы. Их идея состоит в том, чтобы "обучить" иммунную систему пациента распознавать именно клетки конкретной опухоли, поэтому в перспективе такие вакцины могут повысить точность терапии и снизить риск рецидива, особенно в сочетании с иммунотерапией. Однако пока это направление находится на этапе активного развития и внедрения, поэтому говорить о широкой доступности рано»,— отметила в свою очередь Евгения Колупаева.

Главврач клиники «Здрава» говорит, что в ближайшие годы перспективы лечения меланомы связаны с дальнейшим развитием персонализированной медицины, противоопухолевых вакцин, иммунотерапии и более точной молекулярной диагностики. «Однако я не перестаю повторять тезис о важности ранней диагностики, поскольку именно она сильнее всего влияет на прогноз»,— заключила госпожа Колупаева.

Юлия Шевченко говорит, что перспективы лечения меланомы выглядят многообещающими. В числе ключевых направлений развитие мРНК-терапии: уже в 2026 году в России начнется клиническое применение новых мРНК-вакцин. Также спикер выделяет клеточную терапию (TIL-терапия): эта методика, нацеленная на лечение «горячих» опухолей (включая меланому), находится на стадии доклинических испытаний в России (на лабораторных животных), запланированных на лето 2026 года.

Вячеслав Рыжков