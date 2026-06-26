Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В ярославском аэропорту ввели запрет на полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) 26 июня введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе» в 7:31.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло аэропорта, сегодня запланирован один рейс из Петербурга и обратно (20:40, 21:30). Пока что изменений в расписании нет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения на полеты вводились и 25 июня.

Антон Голицын

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд