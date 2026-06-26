В ярославском аэропорту ввели запрет на полеты
В аэропорту Ярославля (Туношна) 26 июня введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе» в 7:31.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло аэропорта, сегодня запланирован один рейс из Петербурга и обратно (20:40, 21:30). Пока что изменений в расписании нет.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения на полеты вводились и 25 июня.