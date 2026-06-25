В ярославском аэропорту возобновили полеты после ночных ограничений

Росавиация разрешила прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Туношна утром 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в «Максе» в 6:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что запрет на полеты был введен в 22:18 24 июня. По данным онлайн-табло Туношны, рейс в Санкт-Петербург в среду прибыл в Ярославль с опозданием, был задержан и обратный вылет. Самолет вылетел в 0:03 вместо 21:30.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся.

Антон Голицын