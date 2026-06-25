Главные новости за 25 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Количество погибших при ракетной атаке на Воронеж 22 июня увеличилось до шести — под завалами нашли женщину, числившуюся пропавшей без вести. Число пострадавших уточнено до 68 человек, в больнице остается только один раненый. Губернатор Александр Гусев поблагодарил воронежцев за то, что они не растерялись и проследовали в укрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сменился врио главы Нововоронежа: губернатор назначил на эту должность Евгения Чиркова, который до этого работал исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области». Полномочия предыдущего врио Юрия Жегульского досрочно прекращены. Новый руководитель приступит к обязанностям 26 июня и пробудет на посту до избрания главы атомграда.

Правительство Белгородской области ищет кредитора для открытия возобновляемой кредитной линии на 4,9 млрд руб. Средства необходимы на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов. Начальная цена контракта на открытие линии составляет более 1,6 млрд руб. (проценты за пользование средствами), срок погашения — до 731 дня.

На ремонт дорог в Курской области добавят еще 257 млн руб. — «Курскавтодор» объявил торги на обновление трасс в Черемисиновском районе. Подрядчику предстоит отремонтировать участки общей протяженностью 11 км. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2027 года. На этой неделе уже объявлены пять конкурсов на ремонт дорог в других районах на общую сумму около 2,6 млрд руб.

В Липецкой области начала работать горячая линия для жалоб на нелегальную торговлю бензином — продажу топлива в канистры или с рук. До 28 июня действует ограничение на продажу бензина: физлица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. Ранее аналогичные ограничения ввели в Орловской области.

Заместитель прокурора Орловской области Алексей Вахрушев переведен на аналогичную должность в прокуратуру Мурманской области. Соответствующий приказ подписал генпрокурор. Замену господину Вахрушеву пока не подобрали: у главного прокурора региона остались первый заместитель и еще один заместитель.

Скончался бессменный глава Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Ему было 65 лет. Губернатор Евгений Первышов назвал его «крепким хозяйственником, грамотным и ответственным руководителем». Сергей Манн руководил муниципалитетом с 2010 года. Причина смерти не уточняется.

Ульяна Ларионова