Белгородская область хочет взять в кредит 4,9 млрд для погашения долгов

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет кредитора, готового открыть для региона возобновляемую кредитную линию с установлением лимита задолженности в размере 4,9 млрд руб., плавающей процентной ставкой и возможностью досрочного расторжения договора. Средства требуются на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств региона. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Начальная цена контракта на открытие кредитной линии составляет более 1,6 млрд руб. Речь идет о сумме процентов, начисленных за пользование предоставленными средствами. Срок окончательного погашения — не позднее 731 календарного дня с даты начала действия договора. Финансирование обязательств предусмотрено из областной казны.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 16 июля. Итоги подведут 20 июля.

В мае администрация Старооскольского городского округа Белгородской области объявила электронный аукцион на право предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 640 млн руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье», начальная стоимость контракта составляла 217,5 млн руб. Соглашение подписано со Сбербанком, который согласился оказать услуги за 211,6 млн руб.

Ранее, в марте также стало известно, что Сбербанк согласился предоставить Белгородской области кредит на 5 млрд руб. ,снизив на торгах цену контракта с 1,9 до 1,8 млрд руб.

Денис Данилов