Скончался бессменный глава Мордовского округа Тамбовской области

Сегодня ночью скончался глава Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Ему было 65 лет. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем канале в Max, не уточняя причину смерти чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн

Фото: администрация Мордовского округа Тамбовской области Глава Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн

Фото: администрация Мордовского округа Тамбовской области

«Крепкий хозяйственник, грамотный и ответственный руководитель — Сергей Манн делал очень много для развития Мордовского округа»,— отметил губернатор.

Сергей Манн родился в 1961 году в поселке Мордово Тамбовской области. В 1983 году окончил Мичуринский плодоовощной институт (ныне — аграрный университет). На начальных этапах карьеры работал зоотехником Мордовского межхозяйственного предприятия. В 1992 году был избран генеральным директором ОАО «Мордовоагропромхимия». С 2010 года руководил администрацией муниципалитета.

Алина Морозова