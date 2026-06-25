На ремонт дорог в Курской области добавят 257 млн рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило еще одни торги на ремонт дорог в районах области. На этот раз в рамках конкурса разыгрывается контракт на обновление трасс в Черемисиновском районе. Его начальная цена составляет 257,1 млн руб., следует из опубликованной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках контракта подрядчику предстоит отремонтировать участки следующих дорог:

Черемисиново — Стаканово — Исаково (протяженность — 5 км; начальная цена — 115,3 млн руб.);

«Черемисиново — Толстый Колодезь — Михайловка» — «Черемисиново — Подлесье» (протяженность —1 км; начальная цена — 23,2 млн руб.);

Черемисиново — Подлесье (протяженность — 5 км; начальная цена — 118,6 млн руб.).

Работы требуется выполнить с даты заключения контракта, но не ранее 1 января 2027 года, до 31 октября 2027-го. Гарантия на них составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида. Источник финансирования — областной бюджет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 15 июля, итоги планируют подвести 17 июля.

На этой неделе «Курскавтодор» уже объявил пять конкурсов на ремонт дорог в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском, а также в Обоянском и Октябрьском районах Курской области. Общая сумма начальных цен контрактов составляет около 2,6 млрд руб.

Алина Морозова