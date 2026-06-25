В Липецкой области начали принимать жалобы на нелегальную торговлю бензином

Липецкая Единая диспетчерская служба (ЕДС) начала принимать от жителей региона сообщения о нелегальной торговле бензином, сообщили в облправительстве. Речь идет о продаже топлива в канистры или торговле с рук. Горячая линия работает круглосуточно и без выходных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Липецкой области до 28 июня включительно установлено ограничение на продажу бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничения на отпуск дизельного топлива не вводились.

«Прошу отнестись к решению с пониманием. До 28 июня смотрим на динамику поставок и ситуацию на заправках. Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрим»,— ранее заявил губернатор Игорь Артамонов.

Накануне стало известно, что для населенных пунктов Орловской области также определен предельный объем одной заправки — он составляет 30 литров. Для АЗС, расположенных на трассах, лимит увеличен до 50 литров. На АЗС запрещен залив топлива в канистры.

Тема обострения ситуации на рынке топлива остается под пристальным вниманием. Власти пяти из шести регионов Черноземья уже сообщили о введении временных ограничений и запретов на продажу бензина и дизеля.

Подробнее о текущей ситуации в регионах — в материале «Ъ-Черноземье»

Денис Данилов