Сменился врио главы Нововоронежа

Губернатор Александр Гусев подписал два указа, одним из которых досрочно прекратил полномочия Юрия Жегульского на посту врио главы Нововоронежа, а вторым — назначил на эту должность исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Евгения Чиркова. Документы опубликованы на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый врио главы Нововоронежа Евгений Чирков

Фото: администрация Новоусманского района Воронежской области Новый врио главы Нововоронежа Евгений Чирков

Фото: администрация Новоусманского района Воронежской области

Решение об отставке господина Жегульского уже вступило в силу. Господин Чирков приступит к новым обязанностям 26 июня — он пробудет на посту до избрания главы атомграда.

Евгению Чиркову 36 лет. Он родился в Воронеже в семье строителя. Получил два высших образования в Воронежском государственном лесотехническом университете (ВГЛТУ) по следующим специальностям: «Организация и безопасность дорожного движения» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». В 2016–2019 годах господин Чирков работал в агрохолдинге «Эконива» Штефана Дюрра, после этого стал преподавателем в ВГЛТУ (на сегодня среди педагогов вуза не числится). В 2020–2024 годах был главой Рождественско-Хавского сельского поселения Новоусманского района Воронежской области. Полномочия сложил в связи с переходом на работу в «Совет муниципальных образований Воронежской области».

Юрий Жегульский руководил администрацией Нововоронежа с 16 апреля, до этого он занимал должность замглавы.

С сентября 2023 года по март 2026-го атомград возглавлял Роман Ефименко, который впоследствии был назначен министром по развитию муниципальных образований региона. Администрацией Нововоронежа с 1 апреля начал руководить Юрий Черенков, которого через неделю допросили по подозрению в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) на предыдущем месте работы — в администрации Павловского района. На следующий день его отправили в СИЗО до 6 июня. В конце апреля Юрий Черенков безуспешно обжаловал меру пресечения.

Алина Морозова