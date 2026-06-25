Ярославский «Локомотив» расстался еще с одним воспитанником

Нападающий Степан Никулин переходит из ярославского «Локомотива» в новосибирскую «Сибирь». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Никулин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Степан Никулин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Степан Никулин был ограниченно свободным агентом. Контрактное предложение ему сделала «Сибирь». Игрок его принял, а родной клуб повторять не стал. Теперь нападающий отправится в Новосибирск, а «Локомотив» получит денежную компенсацию.

Воспитанник «Локомотива» провел в родном клубе пять сезонов и 237 матчей. В составе ярославской команды он дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» расстался с нападающим Павлом Красковским — тоже воспитанником ярославского клуба.

Алла Чижова