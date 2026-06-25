Нападающий «Локомотива» Павел Красковский ушел в «Торпедо»

Нападающий Павел Красковский после окончания контракта с ярославским «Локомотивом» подписал двухлетнее соглашение с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщили в приволжском клубе.

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Павел Красковский, являясь воспитанником «Локомотива», на протяжении всей своей карьеры играл за родной клуб. В КХЛ он выступает с сезона 2013/14. За «Локомотив» выходил на лед в 699 матчах, в которых забил 79 шайб и оформил 121 голевую передачу.

«Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба. Со своей стороны полагаем, что сможем предоставить ему возможности для дальнейшего спортивного роста и достижения высоких результатов в составе "Торпедо"»,— прокомментировал гендиректор нижегородского клуба Евгений Забуга.

Алла Чижова