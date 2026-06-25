Большинство жителей Ставрополья заявило о росте цен на электроэнергию

Более половины жителей Ставропольского края считают, что за последние три года стоимость электроэнергии выросла. При этом качеством услуг энергоснабжения большинство потребителей остаются довольны. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно документу, 57% участников проведенного в 2025 году опроса заявили, что цены на розничном рынке электроэнергии за последние три года повысились. При этом 60,6% респондентов считают, что количество работающих на рынке энергосбытовых компаний не изменилось, 60,2% не заметили изменений в возможностях выбора поставщика, а 48% полагают, что качество услуг также осталось на прежнем уровне.

В то же время удовлетворенность стоимостью электроэнергии оказалась существенно ниже оценки качества услуг. Положительно уровень цен оценили 53,2% потребителей, тогда как качеством энергоснабжения довольны 78,2% опрошенных. Достаточным количество организаций, работающих на розничном рынке электроэнергии, считают 77,5% респондентов.

Как отмечается в документе, на территории Ставропольского края работают шесть энергосбытовых компаний. Крупнейшими из них являются ПАО «Ставропольэнергосбыт» и АО «Ставрополькоммунэлектро». По итогам девяти месяцев 2025 года электропотребление в регионе составило 15,2 млрд кВтч.

Авторы мониторинга отмечают, что увеличение числа участников розничного рынка электроэнергии или изменение структуры собственности энергосбытовых компаний не способно существенно повлиять на стоимость электроэнергии для конечных потребителей, поскольку их деятельность осуществляется в рамках действующих правил функционирования розничного рынка.

Валерий Климов