«Ъ» выберет лучшего голкипера футбольного сезона в России

Издательский дом «КоммерсантЪ» запустил голосование по выбору лучшего вратаря российского футбольного сезона 2025/26. На приз имени Льва Яшина претендуют 13 игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина является ежегодной наградой лучшему голкиперу футбольного сезона в России. Он был учрежден журналом «Огонек» (вошел в «Ъ» в 2009 году) в 1960 году после того, как сборная Советского Союза взяла золото на первом чемпионате Европы по футболу. Первым приз получил вратарь сборной Лев Яшин.

Лучшим голкипером сезона может стать вратарь, сыгравший минимум 20 матчей за сезон и который провел в качестве основного не меньше 16 матчей. По итогам сезона Российской премьер-лиги таковых набралось 13 игроков. На настоящий момент в голосовании лидирует вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин. На втором месте — голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Голосование продлится до 23 июля. На основе его итогов редколлегия «Ъ» после консультации с футбольными экспертами определит победителя.

Алла Чижова