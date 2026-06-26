Как желание помогать людям превратилось в дело всей жизни

Федеральная сеть центров слуха «СлышуВижу» помогает тысячам людей вновь обрести радость полноценного общения. А начиналось все с искреннего желания поддержать близкого человека и изменить существующую реальность к лучшему.

Никита Дикопольцев, основатель сети центров «СлышуВижу»

Фото: пресс-служба «СлышуВижу»

«В подростковом возрасте у меня сложилась ситуация, когда мне пришлось помочь бабушке выбрать слуховой аппарат. Мы обошли с ней несколько учреждений, и увиденное сильно меня поразило: специалисты проявляли явный дефицит эмпатии, не утруждали себя развернутыми объяснениями и в целом не вызывали доверия. Именно тогда родилась идея: Челябинску нужен свой "супергерой", который будет по-настоящему внимателен к людям с проблемами слуха! Я решил воплотить эту идею в жизнь — с нуля освоил профильное образование, прошел практику и открыл первую клинику в Челябинске. Лично принимал пациентов, проводил диагностику и управлял операционной деятельностью тогда еще молодого бизнеса»,— рассказывает основатель сети центров Никита Дикопольцев.

Успех первой клиники стал началом большого пути. Постепенно идея масштабировалась. Сегодня «СлышуВижу» — это уже 20 центров по всей России, и география присутствия продолжает расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «СлышуВижу» Фото: пресс-служба «СлышуВижу»

Работу с пациентом в центрах выстраивают вокруг детального понимания проблемы и делают это поэтапно. Первый этап — первичный осмотр и сбор жалоб. Второй — тональная пороговая аудиометрия. Пациент надевает наушники, через которые подаются звуки разной частоты. Когда звук становится различимым, человек нажимает кнопку на пульте — так фиксируются важные показатели слуха. На третьем этапе проводится диагностика барабанной перепонки и среднего уха. С помощью специальных датчиков специалисты изучают, как функционирует средний отдел слуховой системы. Критически важен четвертый этап — замер порога дискомфорта. Специалисты определяют, до какого уровня громкости пациенту комфортно слышать звуки.

Одна из заботливых практик «СлышуВижу» — это процесс «пробного ношения аппарата», когда пациент тестирует устройство в привычной для себя обстановке — дома или на работе. Через неделю использования человек решает, купить аппарат или вернуть.

Записаться и пройти диагностику слуха можно бесплатно!

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