Ректор УрГПУ пообещал сохранить мандат в случае победы на выборах в заксобрание

Ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), бывший министр образования и молодежной политики Свердловской области (возглавлял ведомство в 2011-2024 годы) Юрий Биктуганов не будет отказываться от работы в законодательном собрании региона в случае победы на выборах, рассказал «Ъ-Урал» сам глава вуза. Он подчеркнул, что решение войти в Красноуфимскую территориальную группу партийного списка кандидатов «Единой России» является для него «очень личным и ответственным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Биктуганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Юрий Биктуганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Красноуфимская земля — моя Родина. Здесь я родился, здесь начинался мой профессиональный путь, здесь я работал, встречал людей, с которыми меня до сих пор связывают уважение и теплые человеческие отношения. Отказаться от мандата в случае победы — это предать людей, которые мне доверяют»,— сказал господин Биктуганов.

Ректор добавил, что за годы работы в Красноуфимском округе и в областном министерстве образования и молодежной политики он хорошо изучил сильные стороны территории, ее проблемы и желания людей. «Участие в выборах для меня — это возможность применить весь свой опыт для пользы родной территории. Мой настрой мои земляки знают — работать честно и добиваться конкретных решений для Красноуфимского округа и всей Свердловской области»,— отметил глава УрГПУ.

Юрию Биктуганову 66 лет. Он уроженец деревни Верхний Бугалыш (Свердловская область), окончил физический факультет Свердловского государственного педагогического института с присвоением квалификации «учитель физики средней школы». Прошел путь от директора школы в поселке Саграя и директора неполной средней школы в деревне Приданниково до заместителя главы Красноуфимска по социальной политике. В 2010 году получил должность заместителя председателя правительства Свердловской области, с марта 2011 года занимал пост заместителя председателя правительства региона — министра общего и профессионального образования области. В 2012 году назначен министром общего и профессионального образования региона, с 2019 года руководил министерством образования и молодежной политики области, в 2024 году возглавил УрГПУ.

По итогам голосования за участников праймериз «Единой России» с 25 по 31 мая господин Биктуганов получил наибольшую поддержку избирателей среди других кандидатов (его выдвижение одобрили 7 626 человек), благодаря чему возглавил Красноуфимскую тергруппу. Ректор обошел действующего депутата заксобрания, бывшего министра агропромышленного комплекса (АПК) и продовольствия региона Свердловской области Михаила Копытова (взял 7 099 голосов) и предпринимателя, участника СВО Кирилла Мелехова. Боец получил 5 928 голосов, однако позже «Единая Россия» добавила к его результату 25% из-за участия в СВО, после чего он опередил в тергруппе экс-главу минАПК и занял второе место в партсписке.

Михаил Копытов после смещения на третью позицию заявил «Ъ-Урал», что он и Юрий Биктуганов якобы договорились отказаться от мандата в случае победы на выборах и передать его кандидату, который занял второе место в Красноуфимской тергруппе. «Я начал работать в 16 лет, поэтому не расстраиваюсь из-за ухода из парламента. Я все прошел, все отработал»,— заверил тогда 69-летний политик.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Всего по итогам партконференции «Единая Россия» выдвинула на выборы в свердловское заксобрание 103 кандидата: 25 претендентов поборются за мандаты по одномандатным округам, 78 — по единому округу (партсписку). В общеобластную часть списка вошли губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов и первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. О намерении избраться от партии власти заявили 29 действующих депутатов регионального парламента из 50.

Ранее председатель облизбиркома Елена Клименко сообщила, что в начале июля в Свердловской области пройдут конференции большинства партий по выдвижению кандидатов. Своих претендентов без сбора подписей помимо «Единой России» смогут заявить КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Другим партиям для участия в выборах в свердловский парламент предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.

Василий Алексеев