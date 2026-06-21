Свердловские экс-министры передадут мандат бойцу СВО в случае победы на выборах

Бывший министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов (возглавлял ведомство в 2011-2024 годы) и экс-министр агропромышленного комплекса (АПК) и продовольствия региона Михаил Копытов (занимал пост в 2012-2016 годах) договорились отказаться от депутатского мандата в случае победы на выборах в свердловское заксобрание и передать место в региональном парламенте участнику специальной военной операции (СВО), предпринимателю Кириллу Мелехову. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Копытов отметил, что они решили дать дорогу «хорошему молодому парню из поселка Арти».

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Ранее, в субботу, свердловское реготделение «Единой России» выдвинуло двух экс-министров и бойца СВО в областное заксобрание в составе партийного списка кандидатов от Красноуфимской территориальной группы. По итогам праймериз господа Биктуганов (получил 7 626 голосов) и Копытов (7 099) заняли первое и второе места соответственно, Кирилл Мелехов — третье (5 928). Позже единороссы увеличили результат бойца на 25% из-за его участия в СВО, в связи с чем он опередил экс-главу минАПК и занял второе место в списке. По словам Михаила Копытова, в случае победы на выборах Юрий Биктуганов откажется от мандата и передаст его Кириллу Мелехову.

«Если говорить про меня, то мне скоро исполняется 70 лет, я имею право на отдых. Я начал работать в 16 лет, поэтому не расстраиваюсь из-за ухода из парламента. Я все прошел, все отработал»,— сказал господин Копытов.

Кириллу Мелехову 26 лет, трудовой путь начал в 2018 году с должности электромонтера по силовым сетям и электрооборудованию третьего разряда в компании «Нефтегазмонтажавтоматика» в Тобольске (Тюменская область), в 2019-м был утвержден электромонтером по обслуживанию буровых пятого разряда в компании «ВПТ — Нефтемаш» в Якутии, в 2020-м служил в войсковой части №73612 в должности заместителя командира боевой машины — наводчика оператора в Ульяновске, в 2022-м устроился водителем в компанию «Автосфера» в поселке Арти, в 2023-м стал индивидуальным предпринимателем в Екатеринбурге. В 2022 году принял участие в СВО.

В ходе праймериз господин Мелехов заявил, что намерен избраться для защиты ветеранов на законодательном уровне. «Буду продвигать и внедрять законы, которые обеспечат реальную социальную защиту и реабилитацию защитников, воспитывать молодежь на деле. Патриотизм — это не лозунги, это дисциплина и любовь к истории. Мой опыт в воспитании молодежи станет основой для новых региональных программ»,— заверил он. Участник СВО добавил, что создаст в Арти «условия, чтобы каждый выпускник учебного заведения стремился вернуться домой, чтобы здесь его ждала престижная работа и достойная жизнь».

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб.

Всего по итогам партконференции «Единая Россия» выдвинула на выборы в свердловское заксобрание 103 кандидата: 25 претендентов поборются за мандаты по одномандатным округам, 78 — по единому округу (партсписку). В общеобластную часть списка вошли губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов и первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. О намерении избраться от партии власти заявили 31 действующий депутат регионального парламента из 50.

«Единая Россия» отобрала кандидатов в заксобрание по итогам партийных праймериз, которые проходили с 25 по 31 мая. Всего на них заявились 376 человек, включая 30 действующих депутатов регионального парламента, восемь депутатов гордумы Екатеринбурга, четырех депутатов Госдумы, восемь мэров и 40 участников СВО (позже общее число претендентов сократилось до 350, а бойцов спецоперации увеличилось до 44). По словам Дениса Паслера, в голосовании за кандидатов приняли участие около 256 тыс. свердловчан.

Подробнее о претендентах на мандаты от «Единой России» и их обещаниях — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев