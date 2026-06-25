Главные новости к утру 25 июня

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле. Известно об обрушении зданий, есть погибшие.

Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае.

В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании НАТО из-за отказа помочь в операции против Ирана. Он добавил, что Соединенным Штатам не нужно от союзников ничего, кроме лояльности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил рассекретить архивы коммунистических спецслужб.