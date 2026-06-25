На нефтебазе в Краснодарском крае начался пожар из-за падения обломков БПЛА
Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.
Как уточнил господин Харитонов, движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому перекрыто. На месте возгорания работают экстренные службы, добавил он.
Инцидент на нефтебазе в станице Полтавской является частью серии подобных происшествий в Краснодарском крае, где с начала 2025 года отмечены многочисленные атаки беспилотников на объекты критической инфраструктуры. За последние месяцы нефтебазы в Крымске, Кавказской, Тихорецком районе, Армавире, Усть-Лабинске, а также Афипский НПЗ неоднократно становились целями БПЛА, что приводило к возгораниям и повреждениям оборудования. В большинстве случаев сообщалось об отсутствии пострадавших среди персонала, а пожары оперативно ликвидировались экстренными службами.
Эти атаки затрагивают не только промышленные объекты: обломки беспилотников также вызывали возгорания на трансформаторной подстанции в Кропоткине, повредили частные дома и хозяйственные постройки в Новороссийске, Афипском, Адыгее (поселок Яблоновский) и Анапе, а также влияли на дорожное движение, как и в случае с Полтавской нефтебазой.
В связи с частыми атаками в Краснодарском крае регулярно объявляется беспилотная опасность. Власти региона, включая оперативный штаб Краснодарского края и губернатора, регулярно информируют о происшествиях и предпринимаемых мерах по ликвидации последствий, а также о работе сил ПВО по перехвату беспилотников. В некоторых случаях из-за повреждений инфраструктуры введены ограничения, например, по продаже топлива на АЗС.