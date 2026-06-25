Власти Венесуэлы сообщили об обрушении зданий во время землетрясения

Во время землетрясения в Венесуэле обрушились жилые дома, сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Точное число разрушенных зданий он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters

«У нас есть очень тревожные ситуации. Рухнули здания, дома и жилые постройки»,— сказал глава МВД Венесуэлы в эфире телеканала VTV. Он также призвал жителей страны оставаться на улице из-за риска повторения подземных толчков.

Геологическая служба США присвоила красный уровень тревоги по числу погибших от землетрясения. Там считают, что подземные толчки могли привести к масштабным разрушениям. Экономический ущерб может составить от 2% до 20% ВВП, добавила служба.

В Венесуэле произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе.