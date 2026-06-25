В Севастополе спустя почти сутки восстановили подачу электричества
В большинство жилых домов Севастополя вернулось электричество, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Город был обесточен в ночь на 24 июня из-за атаки на энергетическую инфраструктуру.
Как рассказал господин Развожаев, энергетики несколько раз были вынуждены прерывать восстановительные работы из-за объявленной воздушной тревоги. Работы на поврежденной инфраструктуре завершились примерно в 23:00, еще около часа потребовалось на тестирование оборудования и поэтапный запуск системы, уточнил губернатор.
«Прошу вас соблюдать осторожность: не включайте сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась»,— указал Михаил Развожаев.
По словам губернатора, в ночь на 24 июня силы ПВО сбили над Севастополем 70 беспилотников. Ранены два человека. О том, что город остался без электричества, Михаил Развожаев сообщил в 4:30. В городе было остановлено движение трамваев. Детские сады нескольких районов города перешли на режим работы дежурных групп. Михаил Развожаев пояснял, что из-за отсутствия света стало невозможно обеспечить детей горячим питанием.
Это не первый случай, когда Севастополь сталкивается с масштабными отключениями электроэнергии. Ранее город оставался без света из-за ракетных атак, погодных явлений и атак беспилотников. Например, в мае 2024 года после атаки БПЛА на подстанцию «Севастополь» две трети города остались без электроснабжения. Восстановление тогда заняло около суток, и власти также отменяли занятия в школах и детских садах, предупреждали о возможных точечных отключениях света, пока шли ремонтные работы. В июне 2024 года, за десять дней до текущего инцидента, из-за ливней с грозами более 5 тысяч человек остались без электроэнергии, а работы по восстановлению проводили девять бригад. Тогда электроснабжение рассчитывали восстановить до конца дня.