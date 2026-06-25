Фицо: Словакия не будет участвовать в военных кредитах для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие и войну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Marton Monus / Reuters
«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО в Анкаре, …и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорится о €70 млрд для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины»,— сказал господин Фицо (цитата по YouTube-каналу правительства).
Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля. В начале июня Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что НАТО обсуждает выделение Украине военной помощи в размере €70 млрд. Предложение, распространенное Германией, предусматривает создание нового механизма для повышения прозрачности распределения финансирования для Украины.
Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о нежелании финансировать военную помощь Украине в рамках предлагаемых €70 млрд следует за предыдущими выступлениями, где он выражал скептицизм относительно эффективности западной поддержки Киева. В частности, ранее он отмечал, что «Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения», имея в виду продолжение «тотальной эскалации напряженности» и оказание «безграничной военной и финансовой помощи». Фицо также высказывался против потенциального членства Украины в НАТО, называя это «основой для начала Третьей мировой войны».
Позиция Словакии, которая также поддерживает Венгрия, выделяет эти страны среди других членов Вышеградской четверки, таких как Польша и Чехия, имеющих противоположные взгляды на конфликт. Ранее Роберт Фицо уже угрожал блокировать решения саммитов Евросоюза, касающиеся масштабной финансовой и военной помощи Украине, если не будут поддержаны требования Братиславы по ряду вопросов. В прошлом году страны НАТО уже обязались предоставить Украине военную помощь как минимум на €40 млрд в течение следующего года. Также в 2024 году рассматривалось предложение Йенса Столтенберга о ежегодном выделении Украине €40 млрд.