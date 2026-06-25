Фицо: Словакия не будет участвовать в военных кредитах для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Украине в размере €70 млрд. По словам премьера, Словакия готова помогать Украине гуманитарно, но не будет выделять деньги на оружие и войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Marton Monus / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Marton Monus / Reuters

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО в Анкаре, …и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорится о €70 млрд для поддержки войны на Украине. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины»,— сказал господин Фицо (цитата по YouTube-каналу правительства).

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля. В начале июня Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что НАТО обсуждает выделение Украине военной помощи в размере €70 млрд. Предложение, распространенное Германией, предусматривает создание нового механизма для повышения прозрачности распределения финансирования для Украины.