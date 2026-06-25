Трамп: США от союзников по НАТО не нужно ничего, кроме лояльности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания, Испания, Италия, Франция и Германия разочаровали его как союзники по НАТО. Он добавил, что Соединенным Штатам не нужно от союзников ничего, кроме лояльности.

«Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар»,— сказал господин Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как добавил президент США, он хочет, чтобы союзники по НАТО были верны Соединенным Штатам. «Нам не нужны их деньги. Нам ничего не нужно. У нас, безусловно, самая мощная армия в мире. Но я просто хочу верности»,— сказал он.

Позднее в разговоре с журналистами Дональд Трамп указал, что в Европе находятся тысячи американских военнослужащих. По его словам, США просят союзников «о небольшом жесте навстречу, о знаке внимания». Он добавил, что Вашингтон «не требует многого», но союзники отвечают отказом.

Дональд Трамп стал говорить о разочаровании в НАТО после того, как европейские союзники не стали оказывать поддержку США в военной операции против Ирана. В апреле он заявил, что всерьез рассматривает выход Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.