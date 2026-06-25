В Венесуэле произошло два сильных землетрясения

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fausto Torrealba / Reuters Фото: Fausto Torrealba / Reuters

По данным геологической службы США, эпицентры находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Мониторинговые службы предупредили об угрозе цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

В социальных сетях распространяются видео, на которых запечатлены обрушения стен и фасадов зданий. О возможных пострадавших власти страны пока не сообщали.

Первое землетрясение в Венесуэле произошло в 18:04 по местному времени (1:04 мск), второе — в 18:05 (1:05 мск). Спустя 25 минут землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии. Подземные толчки ощущались в Токио.