Школу на Сухумском шоссе сдадут в эксплуатацию после доработок

Глава Сочи Андрей Прошунин провел выездной «Час контроля» на площадке новой школы на Сухумском шоссе, построенной инвестором и сданной в эксплуатацию в декабре 2024 года, однако перед приемкой в муниципальную собственность утвердили ряд замечаний. Сейчас строители продолжают устранять выявленные дефекты: выполняют малярные, кровельные и сантехнические работы, благоустраивают территорию с устройством асфальтового покрытия, а также предстоит сделать внутреннюю навигацию и элементы, рекомендованные Минпросвещения РФ, при этом с подрядчиком ранее договорились завершить все работы до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Андрей Прошунин подчеркнул, что администрация уже закупает оборудование для учебного процесса, которое поставят до конца августа, однако озабоченность вызывает транспортная доступность — подрядчику при содействии городской комиссии по безопасности дорожного движения необходимо привести подъездные пути в нормативное состояние для согласования маршрута школьного автобуса в ГАИ.

Ранее на «Часе контроля» уже обсуждали меры по оптимизации маршрутов общественного транспорта в Хостинском районе в связи с планируемой организацией учебного процесса в новой школе на 801 место: они включают сокращение интервалов движения, увеличение подвижного состава и организацию нового кольцевого маршрута от железнодорожного вокзала Хоста с бесплатной пересадкой по карте «Школьник».

«Ъ-Сочи» писал, что в Хостинском районе начали строить новую школу на 800 мест с участием главы города Андрея Прошунина. За два года объем строительства соцобъектов на курорте вырос на 33%, сейчас возводят 11 объектов, также проектируют новые и ремонтируют школу №49.

Мария Удовик