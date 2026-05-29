В Сочи начали строить новую школу на 800 мест

В Хостинском районе Сочи состоялась церемония старта строительства новой государственной школы на 800 мест. На торжественном мероприятии присутствовал глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Проект реализует девелопер премиальной курортной недвижимости Nedvex.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Проект нового образовательного комплекса отличается от типовых решений, подчеркнули в мэрии. Здание максимально вписали в естественный ландшафт по принципу террас. У школы четыре этажа, и с каждого уровня можно выйти прямо на улицу.

В архитектуре нет прямых углов. Скругленные формы, так называемая «нейроархитектура», снижают уровень стресса и тревожности у детей. Это способствует повышению концентрации внимания и академической успеваемости. Белоснежное здание напоминает выплывающий корабль — образ, который вписывается в курортный код Сочи.

Школа строится полностью за счет собственных инвестиций девелопера. Ввод в эксплуатацию планируется в 2028 году. После ввода учреждение будет принимать детей из Хостинского района.

«Мы сознательно стремились уйти от образа типового образовательного учреждения. Для нас было важно создать школу, которая станет полноценной частью городской среды и современным пространством для обучения и развития детей»,— прокомментировала отметила основатель и генеральный директор Nedvex Юлия Галимова.

Ранее сообщалось, что объем строительства социальных объектов в Сочи за последние два года вырос на 33%. С 2016 года в Сочи построили 12 школ, 10 детских садов и четыре дома для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас в городе строят еще 11 объектов: семь школ на 4,6 тыс. мест, два детсада на 330 мест и два многоквартирных дома. На подготовку школ к новому учебному году выделили 355 млн руб. из местного и краевого бюджетов.

Новую школу на 801 место на Сухумском шоссе готовят к открытию. Разрешения на ввод получили школы в Соболевке и на Ясногорской улице. Проектируют объекты в Орле-Изумруде, Уч-Дере и на Пирогова. Разрешение на строительство получила школа на улице Яна Фабрициуса. В Эсто-Садке спроектировали школу-лицей на 1,1 тыс. мест. На улице Фадеева построят детский сад на 155 мест.

Летом начнется капремонт школы №49. Также перед учебным годом отремонтируют кровли, санузлы и укрытия, обновят спортплощадки, системы видеонаблюдения и ограждения.

Мария Удовик