На Ставрополье насчитали лишь пять частных центров помощи детям с ОВЗ

В Ставропольском крае услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья оказывают лишь пять негосударственных организаций. При этом государственная сеть включает девять профильных центров и три их филиала.Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Согласно документу, в регионе работают Пятигорский филиал ООО «Центр слуха и речи Верботон-М+», «Центр лечебно-адаптивной педагогики и абилитации» в Ставрополе, Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Вольница», автономная некоммерческая организация «Междисциплинарный инклюзивный центр» в Лермонтове и Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец».

Как следует из материалов мониторинга, число негосударственных организаций на этом рынке практически не меняется на протяжении последних лет. Если в 2018 году в крае действовал один частный центр, то с 2023 года их количество стабилизировалось на уровне пяти. За тот же период число государственных учреждений осталось неизменным и составляет 12 организаций с учетом филиалов.

В документе отмечается, что статистический учет организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, законодательно не предусмотрен. Это, по оценке авторов мониторинга, приводит к низкой осведомленности граждан о деятельности негосударственных организаций в данной сфере.

Для развития системы ранней помощи детям в крае действует региональный ресурсный центр «Ранняя помощь», который оказывает консультационную и организационную поддержку государственным и негосударственным поставщикам услуг. Кроме того, в 2025 году в регионе продолжалась реализация межведомственных программ сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам проведенного опроса 70,9% потребителей заявили об удовлетворенности качеством услуг на данном рынке, а достаточным количество организаций считают 63,8% респондентов.

Валерий Климов