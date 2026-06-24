Второй этап благоустройства Стрелки в Ярославле оценили в 237 млн рублей
В Ярославле объявлен открытый конкурс по поиску подрядной организации для выполнения второго этапа благоустройства парка «Стрелка». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Начальная цена контракта определена в 237 млн руб. Подрядчик должен будет провести демонтаж и монтаж лестниц, бортового камня и покрытия тротуара, пересадку и высадку деревьев и кустарников, а также устроить цветники и засеять газон. В парке установят радиусные качели, перголы, скамейки, вазоны и велопарковки.
На выполнение работ предусматривается 365 дней с момента заключения контракта. Итоги торгов подведут 14 июля.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что первый этап благоустройства уже стартовал. Контракт, цена которого составила 62,3 млн руб., заключили с московским ООО «ГК СДЛ». Подрядчик создаст амфитеатр.