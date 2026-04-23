В Ярославле заключили контракт на благоустройство «Стрелки»

Власти Ярославля заключили контракт на благоустройство первого этапа парка «Стрелка». Об этом мэр Артем Молчанов сообщил в своем канале в Мах.

Фото: мэрия Ярославля Визуализация благоустройства

«Ъ-Ярославль» сообщал, что конкурс по поиску подрядчика был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. После чего заказчик в лице МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» получил согласование на заключение контракта с единственным поставщиком. Контракт, цена которого составила 62,3 млн руб., заключили с московским ООО «ГК СДЛ».

Летом подрядчик начнет создавать амфитеатр: на «Стрелке» появятся новые ступени из бетона с деревянным настилом, а покрытие перед ними будет вымощено гранитной плиткой, сообщил мэр. Работы должны быть выполнены до 15 августа 2026 года, следует из размещенного контракта.

Алла Чижова