В аэропорту Сочи до 30 июня буду проверять противопожарные системы

С 24 по 30 июня на территории аэропорта Сочи проведут тестирование систем противопожарной защиты. Проверки организуют в аэровокзальном комплексе и ВИП-терминале, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Пассажиров попросили не беспокоиться, если во время пребывания в терминалах они заметят процесс тестирования, в том числе звуковые сигналы.

В аэропорту уточнили, что проверки являются штатными мероприятиями и направлены на обеспечение безопасности всех находящихся на территории воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что с первой половины дня 24 июня аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию: суточный план — 102 рейса на прилет и 107 на вылет, всего 32 тыс. пассажиров, к утру обслужено 60 рейсов, скоплений нет, все операции штатные.

Из-за ограничений последних дней авиакомпании оптимизируют расписание (возможны переносы, отмены или объединения рейсов), при этом утром 24 июня ограничения в Сочи действовали почти два часа, после чего сняты, тогда как в Геленджике режим введен повторно — аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. В Росавиации пояснили, что временные ограничения в ряде районов Краснодарского края повлияли на маршруты в Геленджик и Краснодар, и корректировки расписания возможны для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Сочи» писал, что с 23 июня скоростное судно «Космонавт Павел Попович» (60+ км/ч, 120 мест, 45 минут) приступило к выполнению рейсов Сочи—Адлер, которые планируется проводить по вторникам и четвергам с возможностью увеличения частоты. В администрации предупредили о корректировках из-за погоды и безопасности, билеты — в кассах порта Сочи, регистрация за 30 минут, нужны документы.

Мария Удовик