Глава Рыбинска обновил данные о наличии топлива на АЗС

По состоянию на 9:00 24 июня на заправках в Рыбинске есть бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации господина Рудакова, АИ-92, АИ-95 и дизель есть на АЗС «Газпрома» на улице Большой Тоговщинской, Пошехонском и Ярославском трактах, на АЗС «Татнефти» на проспекте генерала Батова и на «Лукойле» на Переборском тракте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полиция выявила рыбинцев, незаконно продававших бензин.

Алла Чижова