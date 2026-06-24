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В Рыбинске выявили незаконных продавцов бензина

В Рыбинске сотрудники полиции выявили двух граждан, продававших бензин в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О фактах продажи в полицию сообщили местные жители. Полицейские, прибывшие на место, увезли двух человек в отдел и опросили.

«Канистры с содержимым изъяты. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке»,— сообщили в УМВД.

Ежедневно о ситуации с топливом на АЗС Рыбинска сообщает глава города Дмитрий Рудаков. В город прибывают дополнительные бензовозы.

Алла Чижова

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