В Рыбинске выявили незаконных продавцов бензина
В Рыбинске сотрудники полиции выявили двух граждан, продававших бензин в не предназначенном для этого месте. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
О фактах продажи в полицию сообщили местные жители. Полицейские, прибывшие на место, увезли двух человек в отдел и опросили.
«Канистры с содержимым изъяты. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке»,— сообщили в УМВД.
Ежедневно о ситуации с топливом на АЗС Рыбинска сообщает глава города Дмитрий Рудаков. В город прибывают дополнительные бензовозы.